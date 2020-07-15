Coronavirus – 印度上億民眾再遭封城

有近百萬Covid-19確診病例的印度現已是全球疫情嚴重程度第三的國家，多座城市和地區於近日實施封城。位於東部的比哈爾邦（Bihar），上億人口周四開始執行這一措施，而在此之前，印度全國第三大城市班加羅爾(Bangalore)周三就已被封城。

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據本台RFI法廣記者Sébastien Farcis周三（2020年7月15日）發自新德里報道，班加羅爾和比哈爾這兩地，一個位於南部，另一個位於東部，遭受疫情波及的嚴重程度此前相對較小。但在最近，每天的增幅都在5%至10%。而且，這一傳染的規模被低估了，尤其是在貧困的比哈爾邦，檢測很少，只是新德里每天檢測量的60分之一。官方數字說，自出現疫情以來，人口上億的比哈爾邦，確診人數不超兩萬，死亡150人。

在上述地區，公立醫院在平時就已是超負荷，如果病毒繼續擴散，當局擔心發生一場真正的危機。因此，她們選擇採取強力方式，在7月31日之前，關閉所有商店和辦公室，以及大多數的市場。還有公共交通也暫停運行。

班加羅爾相反是印度最富有的城市之一，但似乎沒有做好應對疫情的到來。現在急需醫生。當地現已實施封城，以期遏制病毒擴散。

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印度大都市疫情qu'wen

上述兩個地區，意味着印度全國10%的人口遭禁足。印度正面臨Coronavirus病毒的地緣擴散。總體上而言，除在最近幾個月里做出了重大投入的新德里和孟買，發病人數現已呈現穩定以外，病毒幾乎在印度全境迅速擴散，尤其是在南部和東部。然而，現在距離全國發病最高峰還有數月之遙。

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