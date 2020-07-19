香港確診數字超越“沙士”有歌星中招TVB關閉電視城兩天

武漢首發的新冠狀病毒確診數字18日已累計達到1777宗，超越2003年感染沙士（非典）的數字，單在18日就有64宗確診，另初步確診超過60宗，當中有60宗乃本地個案，其中35宗源頭不明。值得關注是屯門眼科中心有3名文職人員確診，而無線電視TVB由於有藝人確診，旗下電視城需要封城兩天。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理劉家獻18日出席疫情簡報同時表示，一名留醫伊利沙伯醫院、居於慈雲山的94歲老翁（第1365號個案），18日早約10時證實不治，是香港第12名武漢肺炎死者。除了慈雲山中心及相關食肆群組外，更出現一個聚會及一個打乒乓球感染的群組。至於早前伊利沙伯醫院內科病房的感染群組，已增加至有4人受感染。

港大微生物專家袁國勇指出，屯門眼科中心受到感染的3名文職人員，統統從事前線接觸群眾的服務，包括收支現金鈔票，“每一個人每天可能與200個病人有所接觸”。袁不排除病毒可能透過現金鈔票傳染。

新冠病毒在香港爆發第三波，娛樂圈亦不能倖免而爆出傳播鏈，一名24歲女歌手施匡翹、其經理人Apple姐劉麗萍、Apple姐男友麥德羅及一名freelance宣傳人員阿佳共4人確診。而根據網上流傳一份名單，顯示施匡翹和阿佳多次到TVB將軍澳電視廣播城做訪問和宣傳時，所接觸人士名單達數十人，其中施匡翹7月5日曾到TVB接受娛樂新聞台主持訪問。7月15日再接受TVB安排出席戲劇班，同班同學大部分是一個年輕人的節目藝員，其中20歲游嘉欣疑似確診。

至於阿佳7月6日接觸過藝人何雁詩後，多次與一個歌曲排行榜節目的工作人員接觸和食飯，當中7月16日節目錄影當日，阿佳跟工作人員聊天接觸，當晚錄影的包括多名歌手和唱片公司宣傳人員。到了7月17日晚，阿佳又跟該節目工作人員吃飯，現時該節目監製麥鎮東等全組人員、上述的一個年輕人節目全組人員、娛樂新聞台及無線幕前幕後近百人需要接受病毒檢測。

TVB企業傳訊部宣傳科向傳媒發出通告封城，取消周日和周一記者會，及禁止傳媒進入：“因應新冠肺炎疫情嚴峻，為減低病毒傳播風險，本台周日（19日）及周一（20日）兩天將不接待駐台記者進入電視廣播城。往後之宣傳活動安排容後通知，敬請各駐台記者注意。”

此外，一個愛國團體在7月9日假座旺角雅蘭中心稻香酒家舉行聚餐慶祝香港回歸祖國，宴開10多席，已先後出現4名確診者，另一人初步確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，他們於聚會上除了食飯，亦有唱歌。

張竹君指，雅蘭中心聚會個案是去了稻香酒家，暫時未收到工作人員個案。當天聚會有十多圍，不是每個人都相識，要再聯絡聚會舉辦者才知詳情，確診者的聚會是於新限聚令之前舉行，但病毒有潛伏期，所以遲至18日才確診。

蘋果日報報道，從網上流傳當晚的片段及照片所見，當晚有數十名中年人士及長者在場載歌載舞，近距離身體接觸，全部人都無戴口罩，情緒異常高漲。

公共小型巴士總商會主席凌志強被網民認出有份出席當晚聚會。曾批評“黑暴攬炒小巴生意銳減七成”的凌志強，回覆蘋果日報查詢時直認不諱，但指只逗留不足半小時便離開，“我拍了照片就走了”。

根據當晚“慶回歸 創輝煌”的單張，出席者包括九龍社團聯會副會長梁芙詠、海南省政協林博等。

稻香集團回應指，雅蘭分店（包括雅蘭中心3樓及4樓）即日起暫停營業，並會邀請專業清潔公司進行店內全面徹底消毒清潔。稻香強調，分店未有收到員工表示有身體不適情況，但會安排確診者光顧當日的值班員工即時回家休息14天，儘快安排員工進行病毒檢測，以策安全。

對於近日疫情大爆發，建制派一直有“陰謀論”歸咎是7.1有抗爭活動、泛民初選人多聚集所致，今日疫情記者會上，屬於深圳特區報報系的香港商報記者提問指，食衞局前局長高永文曾說疫情加劇與上周末的民主派初選有很大關係，又指主辦單位不負責任，詢問張竹君對此的看法。張回應稱，任何多人流接觸的地方都容易有感染，特別是有親密接觸的活動，如食飯及打麻雀是特別高危。