美國新冠病毒感染人數兩周來首次單日下降 發表時間： 27/07/2020 - 10:28 El presidente de Estados Unidos Donald Trump usa un tapabocas por primera vez en público, en su visita al hospital militar Walter Reed, en el estado de Maryland, el 11 de julio de 2020 AFP 作者： 羅拉 1 分鐘 美國新冠病毒感染人數周日為5萬5千187人，為兩周來最低，也是美國感染人數首次出現下降。目前全球多國新冠病毒感染病例持續上升。 廣告 繼續瀏覽後續 美國新冠病毒感染人數昨天為5萬5千187人，約翰霍普金斯大學消息指出這是兩周來單日24小時內感染人數最低一次，也是美國感染人數從7月13日以來首次出現下降。自從新冠疫情爆發以來，美國目前已經有將近423萬人確診感染，屬於世紀上遭受新冠疫情衝擊最為嚴重的國家。目前美國已經有14萬6千9百多人死於新冠疫情，在過去24小時內死亡人數為518人。目前全球多國新冠病毒感染病例持續上升，拉美地區屬於世界上受影響最嚴重的地區有超過430萬個新冠病例。澳大利亞在過去24小時內新冠感染人數創新高達到549人。香港新冠疫情也有回升趨勢，當局要求在公共場所必須戴口罩。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 新冠病毒