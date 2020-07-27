美國新冠病毒感染人數兩周來首次單日下降

美國新冠病毒感染人數周日為5萬5千187人，為兩周來最低，也是美國感染人數首次出現下降。目前全球多國新冠病毒感染病例持續上升。

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美國新冠病毒感染人數昨天為5萬5千187人，約翰霍普金斯大學消息指出這是兩周來單日24小時內感染人數最低一次，也是美國感染人數從7月13日以來首次出現下降。

自從新冠疫情爆發以來，美國目前已經有將近423萬人確診感染，屬於世紀上遭受新冠疫情衝擊最為嚴重的國家。目前美國已經有14萬6千9百多人死於新冠疫情，在過去24小時內死亡人數為518人。

目前全球多國新冠病毒感染病例持續上升，拉美地區屬於世界上受影響最嚴重的地區有超過430萬個新冠病例。澳大利亞在過去24小時內新冠感染人數創新高達到549人。香港新冠疫情也有回升趨勢，當局要求在公共場所必須戴口罩。