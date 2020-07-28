被控簽證欺詐 藏匿領事館後解放軍學者唐娟出庭

被控簽證欺詐的中國人民解放軍軍人唐娟當地時間7月27日下午以視頻形式首次出庭。

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加州東區聯邦法庭法官巴恩斯（Deborah Barnes）裁定，由於她存在潛逃的可能，唐娟將被繼續關押。她的律師正在準備向法庭提出將其保釋的辯護理由。美國司法部在上周公布了對唐娟和其他3位在美國境內的中國科學家的指控。他們被指在申請赴美簽證時隱瞞了與中國軍方的聯繫，4人都被控有簽證欺詐罪。據悉，唐娟案的初審（preliminary hearing）定於8月10日。

檢方人員介紹指，唐娟6月26日被控簽證欺詐，她涉嫌在去年10月隱瞞軍人身份以獲得J-1訪問學者簽證，到加州大學戴維斯分校從事放射腫瘤學的研究工作。唐娟在2019年12月27日入境美國。她在今年6月20日接受美國聯邦調查局（FBI）探員的詢問時，被指再次就其與中國軍方的聯繫向聯邦調查人員撒謊。而根據調查顯示，她是一名軍人，受雇於中國人民解放軍空軍軍醫大學。

聯邦調查局人員表示，唐娟在被問話和搜查後曾到中國駐舊金山領事館尋求庇護，一直沒有出來。在美國國內外媒體的關注下，她在上周五走出領事館，隨後被當局逮捕，拘押在加州薩克拉門托縣監獄中。對此，加州大學戴維斯分校表示，唐娟已在6月份時離開了她在該校的訪問學者一職。