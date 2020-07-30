隱瞞參與千人計畫 阿肯色大學教授洪思忠被以44項罪行起訴

美國聯邦司法部7月29日宣布阿肯色大學教授洪思忠遭到起訴。他被控犯有電彙詐欺和護照欺詐罪行。他被指曾在申請美國政府項目期間，隱瞞其參與中國“千人計畫”的事實。

廣告 繼續瀏覽後續

現年63歲的洪思忠在今年5月8日遭到逮捕。他被指在申請美國國家航空航天局（NASA) 的經費時，隱瞞了自己與中國政府和中國企業的關係。當地媒體《阿肯色時報》報道指，對洪思忠最具傷害力的證據是他發給一位中國研究人員的電子郵件，這封郵件被圖書館的一名員工意外發現。他在電郵中寫道，“你可以上中文網站查看美國會如何對待‘千人計畫’學者。此地很少人知道我是其中之一，但如果這個消息泄露出去，我的工作將有嚴重麻煩。” 洪思忠被逮捕後，其所供職的阿肯色大學已通過發言人表示，校方已將他停職，並與聯邦調查局人員合作。

根據美國司法部的起訴聲明顯示，阿肯色州西區一個聯邦大陪審團已起訴洪思忠犯有42項電彙欺詐和2項護照欺詐罪行。聲明指出，他從1988年開始擔任阿肯色大學教授和研究員，而且一直擔任該校高密度電子中心（High Density Electronics Center）的主任，在很多由美國政府資助的合同中擔任調查員和共同調查員。起訴書還提到，洪思忠2013年9月到2020年5月8日有意製造騙局，以實質造假和欺騙等手段隱瞞事實，從美國政府、阿肯色大學等地獲得資助。洪思忠並在2019年8月5日提交的護照更新申請中有意提供虛假信息，聲稱自己沒有使用過其他名字，而且為了獲得新護照謊稱自己計畫2019年8月30日啟程前往新加坡，9月7日返回。

美國司法部負責國家安全的助理部長德默斯（John C. Demers）在聲明中表示，“透明與正直長期以來讓美國校園對知識的尋求得以持續”。他續指，“洪先生這兩點都沒有做到，他被控未能按照自己的義務而向阿肯色大學和美國政府機構披露他與中國公司和機構的財務和其它關係。這是中國為了非法獲得美國科技而利用美國境內的研究與學術合作的標誌。司法部將繼續與大學合作，保護美國的研究開發免受外國政府的利用，並將起訴那些欺騙美國政府的人。”

阿肯色州西區代理聯邦檢察官福爾克斯（Acting U.S. Attorney Fowlkes）亦表示，“此案的電彙詐欺不光影響到阿肯色大學，還影響到美國國家航空航天局等幾個重要的美國政府機構和美國空軍。我們真誠希望這次調查能夠向那些試圖欺騙聯邦政府的人發出強烈的信息”。根據司法部聲明顯示，如果被定罪，洪思忠將面臨每項電彙欺詐罪最高20年的監禁和每項護照欺詐罪最高10年的監禁。如果他被判有罪，將由法院在對本案所特有的因素進行審查後，對他宣判，包括洪思忠以前是否有犯罪記錄，他在犯罪中的作用以及侵權行為的特徵等。

根據中國媒體2018年對洪思忠的報道可以看到，他是美國阿肯色大學終身教授，高密度電子研究中心主任，兼任濱州茂通電子科技有限公司技術總監。2012年入選山東省人民政府泰山學者海外特聘專家，2014年入選國家“千人計畫”專家，2016年入選國家特聘專家。主要研究方向超精密集成電路研發和製造、碳化矽等第三代半導體材料封裝與應用研究，尤其在超精密微細驅動控制系統的研發和器件製造、仿真、新型材料封裝等領域是國際公認的權威專家之一。

報道稱，洪思忠在山東任職期間，攻克了大功率AC LED驅動芯片、新能源汽車逆變器碳化矽控制系統、碳化矽特種模塊封裝等國際技術難題，多次獲得“R&D”100大獎，在IEEE學報等發表國際知名刊物論文50多篇。協助濱州學院創建了航空工程學院，組建了20多名博士組成的研發團隊，輸送2批教師赴美輪訓，指導科研團隊取得各項專利40餘項，發表省部級以上論文70餘篇。目前，主持研究的新型氫燃料電池汽車控制系統已進入產品送樣階段，項目投產後預計年產值將超過20億元。