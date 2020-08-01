日本疫情急遽惡化 沖繩再次進入“緊急事態”

31日，日本新冠感染者單日新增1580人，超過解除緊急事態以前4月11的720人的兩倍多，連續3天過千，而日本東京都8月1日新增感染者達472人，連續三天超過過去最高紀錄。截至8月1日，東京都累計確診數達1萬3163人，其中超過半數(6466人)是7月份新增病例。

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在東京都8月1日的感染者中，20多歲與30多歲的為324人，佔69%。

7月30日晚間，東京都新增感染者達367人，為史上最高，小池百合子在記者會上表示，“當前的感染已經面臨疫情爆發的極度危機狀態，今後若情況進一步惡化，不排除由東京都單獨發布緊急狀態宣言”。

沖繩縣在7月31日新確診感染人數為71名，玉城丹尼知事表示，沖繩縣的警戒水平將從現有的二級提升至三級，即“感染流行期”，沖繩縣獨自發布縣內緊急事態宣言，要求全縣沒有緊急和必要的事情盡量不要出門。到31日為止，沖繩縣新增感染者連續5天更新過去新高，8月1日也達55人，感染病床使用率已經超過100%，醫療提供體制進入緊迫狀態。此外，駐沖繩美軍感染者31日新增8人，達253人。

此外，岐阜県也獨自發布了“非常事態宣言”。​由此，不排除其他感染嚴重的自治體施行也陸續實施相應措施。

但是日本中央政府仍然認為目前的感染狀況並沒有到達發布緊急事態宣言的程度。日本官房長官菅義偉在31日的記者會上指出：目前不是再次發布緊急事態宣言，全面縮小社會經濟活動的狀況。