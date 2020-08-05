新冠疫情下難以為繼，美國今年三分之一餐館倒閉

疫情期間在紐約曼哈頓就餐的客人

一項最新預測指出，在今年，美國每三家餐館就有一家將永久倒閉，新冠肺炎疫情正嚴重傷害擁有數百萬勞工的美國餐飲業。

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根據彭博通訊社援引亞倫艾倫顧問公司（Aaron Allen & Associates）的預測，美國合計約66萬家餐館之中，多達23萬1000家今年要關門大吉，這將導致美國餐館數量原先穩定成長的情況陷入停頓，打破20年來持續增加的紀錄。

經濟數據顯示，美國餐飲業今年已削減數數十萬個職位。據亞倫艾倫公司計算，美國超過8000家餐館因員工感染新冠病毒而受到直接影響。

這項預測反映出美國餐飲業經歷一場根本性的變化，該行業在幾個世代一向是美國經濟的基石之一，長期以來都是美國民眾就業與收入的重要來源。

數據顯示，餐飲業正面臨新的挑戰，因為喬治亞州、德克薩斯州及佛羅里達州等美國最早重新開放餐廳堂吃座位的州，新冠病毒感染率都再度飆升。

美國企業軟件提供商Zenreach執行長凱利（John Kelly）表示：“喬治亞州、德克薩斯州及佛羅里達州餐廳近期的入店人流較去年同期減半。”

另據《紐約時報》等媒體報道，在餐館倒閉潮中，美國的4萬多家中餐館首當其衝，從紐約到舊金山到洛杉磯到波士頓，中餐館普遍處於停業或半停業狀態。有上百家中餐館的舊金山華埠，昔日車水馬龍，如今一片冷清，所有餐館不準堂吃，部分餐館已經宣布結業，部分只提供外賣，相信也難以維持到年底。