不是歧視黑人而是歧視亞裔和白人，耶魯大學遭美國司法部指控種族歧視

美國司法部近日指控耶魯大學(Yale University)在錄取新生時存在歧視亞裔和白人的現象，違反了聯邦民權法，必須改正。

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據《華爾街日報》和NBC電視報道，一些亞裔學生投訴在申請部分長春藤大學時遭到不公對待後，司法部提出法庭文件，支持亞裔美國人團體的指控，對耶魯大學的調查是政府這方面的最新行動。司法部在寄給耶魯大學律師的信中，詳細指陳了對該校的調查結果，認為耶魯大學每年因為種族原因拒絕了大量亞裔和白人申請人，這些申請人如果不是因為自己的種族，將會被錄取。

領導司法部民權局的助理部長德雷班德（Eric Dreiband）在信中說：檢察官發現，耶魯大學對申請入讀該校本科的人，根據種族和來源國加以歧視，種族是耶魯每年決定數百個錄取名額的決定性因素。調查發現，在相似的學業條件下，亞裔美國人和白人學生被錄取的可能性只有非洲裔公民的1/10到1/4。信中說：“非法地將美國人分成不同種族和族裔群體，助長了成見、仇恨和分裂。”

德雷班德表示：司法部要求耶魯立即停止並同意不再將種族或來源國作為未來錄取新生的因素，如果耶魯計畫繼續使用種族和來源國作為錄取因素，校方必須先向司法部提交方案，證明這樣做符合法律要求，即僅限於用來提高多元化，包括列明終止種族歧視的日期。

耶魯大學發表聲明，指司法部的指控“毫無根據”且“輕率論斷”。耶魯發言人皮特（Karen Peart）稱耶魯在錄取新生時考慮眾多因素全面衡量申請人，包括其學業成績、領導才能、背景等。耶魯不會改變錄取程序，並說耶魯對自己的招生程序感到自豪，不會因為沒有根據、倉促草率的指控就加以改變。

但司法部在給耶魯的信中表示：如果耶魯不改變目前的招生政策，司法部將準備提出起訴。耶魯接受聯邦政府數百萬元資金，必須遵守民權法，禁止根據種族、膚色、來源國等因素的歧視行為。