半島電視台披露“塞浦路斯文件”：中國富豪悄然移民歐盟

總部設在卡塔爾首都多哈的半島電視台8月23、24日發表獨家調查報道指，歐盟成員國塞浦路斯在2017年至2019年間，向全球超過70多個國家的各類申請人批准了1400本"黃金護照"，其中超過500本發放給了中國人。這是半島電視台獲得的"塞浦路斯文件"（The Cyprus Papers ）內容。

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據悉，塞浦路斯政府2013年推出一份"塞浦路斯投資計畫"，根據這項計畫，通過購買房地產等形式在當地投資至少215萬歐元，並無犯罪記錄的外國人，便可以申請到所謂的"黃金護照"。塞浦路斯護照可以帶來很多好處，它不要求你居住在當地，保障你進出其它26個歐盟國家以及在那裡工作的自由。半島電視台的調查記者在研究了這份泄露的"塞浦路斯文件"後發現，獲取黃金護照的多為俄羅斯人、中國人和烏克蘭人。而在對申請人背景的審查過程中，塞方被指並不嚴格，且申請人被要求自行提供相應的資格證明材料。

報道稱，塞浦路斯政府因該投資計畫兩年內得到70億歐元的進賬。這在經濟低迷的塞浦路斯無疑是珍貴的強心劑。在約500名中國入籍者中，半島電視台公開了8人的資料，其中包括亞洲首富碧桂園的女當家楊惠妍。據福布斯公布的2020年世界女富豪排行榜，楊惠妍排行第6，估計資產達到203億美元。據了解，她的財富主要來自其父、碧桂園創始人、董事局主席楊國強。楊國強有着全國政協委員的頭銜。申請別國護照或者永久居民身份在中國並不違法，不過中國不承認雙重國籍。理論上，楊惠妍於2018年10月23日取得塞浦路斯護照後，不能繼續保留中國國籍。

被半島電視台公開的取得了塞浦路斯國籍的中國人還包括幾個省市的人大代表和政協委員。另據《南華早報》的報道指出，這些人一旦被發現擁有外籍身份，將被取消人大或政協代表資格。被公開的資料還包括，成都市人大代表陸文彬（音）於2019年7月、武漢市黃陂區區政協委員陳安林（音）2018年7月、前浙江金華市政協委員傅正軍（音）2017年11月以及山東濱州市政協委員趙振鵬（音）2019年2分別得到塞浦路斯護照。

《南華早報》還提到，如在中國國企擔任要職的人物，同樣不允許擁有外國護照。在半島電視台披露的名單上，有國企華潤電力總裁唐勇的名字出現。報道稱，唐勇於2019年1月取得了塞浦路斯護照，同年12月，從華潤置地調任到華潤電力擔任總裁。正如上文所提到，申請塞浦路斯護照除了要滿足在當地的投資要求外，自身因無犯罪記錄。但"塞浦路斯文件"顯示，正是在這一點上漏洞百出。

來自中國的商人張克強曾因股權交易而被判刑，以及另一名中國商人李家東曾因洗錢超過1億美元遭到美國制裁，他們二人都被指獲得了塞浦路斯"黃金護照"。在類似的醜聞被揭發後，塞浦路斯於2019年修訂相關法律，不僅對投資者從嚴調查，而且還可以註銷已經發放的護照。目前已有大約30人的塞浦路斯公民權被取消。與此同時，"塞浦路斯投資計畫"還在實施着。半島電視台稱，過去2到3年中獲得塞浦路斯護照的來自中國的500多人中，只公開了8名"政治公眾人物"，其餘的絕大部分都沒有重要的政治背景以及犯罪歷史。

此外，半島電視台還提供了11名中國申請者的個人資料，而沒有列出他們的姓名，包括“中國一家證券公司的投資銀行前負責人”，“電動汽車製造商的主席”和“香港一家製藥公司的首席信息官”。報道稱，中國公民是參加該“黃金護照”計畫的第二大客戶， 最大的群體是約有1000名申請人的俄羅斯公民。此前，歐盟委員會曾在2019年1月的一份報告中警告稱，“黃金護照”計畫可以幫助有組織犯罪集團滲透到歐洲，同時增加洗錢、腐敗和逃稅的風險。