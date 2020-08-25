美宇航局華裔研究員因隱瞞涉中國人才計畫被起訴

美國司法部8月24日發布聲明指，德克薩斯農工大學（Texas A&M University）教授成正東被捕。成正東被指控在其所在團隊為美國宇航局(NASA)進行研究期間故意隱瞞他與中國學術和商業機構的關係。他違反了其所獲得的美國政府專項撥款的規定。美國司法部官員表示，將繼續揭露那些參與中國政府人才計畫的人。

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美國司法部在當天的聲明中指控現年53歲的成正東犯有串謀、做虛假陳述和電信欺詐的罪行。根據刑事指控書，在好幾年的時間內，成正東博士故意採取措施，隱瞞自己與一所中國大學和至少一家中資公司的關係和合作。而他從美國政府獲得的研究撥款則禁止他參與中國、任何中國擁有的公司或任何中國大學合作或協調。

聲明還提及，成正東在中國擔任不為德州農工大學和美國宇航局(NASA)所知的高級研究職位，並參與了中方的人才計畫。美國聯邦調查局（FBI）休斯頓特工主管特納（Perrye K. Turner）在司法部發表的聲明中稱，“成博士被控隱瞞他與廣東工業大學以及其它外國大學的關係，同時無視在他受雇於德州農工大學期間按照他的美國宇航局合同所制定的規則。”

美國司法部負責國家安全的助理部長德默斯(John Demers)亦在聲明中表示，“我們再次目睹了未披露而參與中國政府人才計畫可能帶來的刑事後果。”他說，“成教授據稱就他與中國政府的關係向他的大學和美國宇航局做出了虛假陳述。司法部將繼續尋求揭露那些參與這些人才計畫的人，並將利用我國和我們寶貴的研究機構的行為曝光。”

據悉，成正東在2004年被德州農工大學聘用，2012年至2018年期間為廣東工業大學工作。從廣東工業大學的網站上可以看到，成正東是該校“百人計畫”的特聘教授，還曾是廣東省“珠江學者”講座教授。另據法庭公布的刑事訴狀，成正東另在2014年與廣東工業大學合作成立了佛山市格維科技有限公司。他曾被廣東深圳的南方科技大學聘為帶薪客座教授，並且是位於安徽合肥的中國科技大學的“千人計畫”的申請人。

另據公開資料顯示，成正東1967年10月生，湖南邵陽人。本科期間就讀於中國科技大學近代物理系，畢業後在中國科學院高能物理研究所攻讀碩士學位。之後在美國普林斯頓大學 （Princeton University）獲得物理學博士學位，並在該校的材料研究所和哈佛大學（Harvard University）進行博士後工作。

德克薩斯州南區聯邦檢察官帕特里克（Ryan K. Patrick）在聲明中談到，“中國正在用從世界各處地方偷來的磚打造經濟與學術機構。目前美國有140萬為了正確原因而來此的外國研究人員和學者，然而，中國的人才項目卻在利用我們開放與自由的大學。這些利益衝突必須披露，當這類利益衝突違反法律時，我們將追究那些人的責任。”據了解，成正東已在上周日被收押，本周一首次出庭。

美國司法部強調，指控文件中包含的細節都是指控，在被告經法庭審判在被排除合理存疑的情況下被證明有罪之前，他應被推定為無罪。此外，成正東所供職的德克薩斯農工大學對此案調查的積極配合也得到了FBI探員的感謝。