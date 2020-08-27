TikTok香餑餑歸屬終將塵埃落定 上月討伐臉書的美籍CEO今跑路

在當下美中官方往來陷入所謂“新冷戰”或“超越新冷戰”之際，備受西方青年人喜愛的抖音國際版TikTok在華盛頓重壓下的收購案出現了最新消息，或終將塵埃落定。美國零售業巨頭沃爾瑪周四發表聲明證實，其將聯手微軟參與對TikTok的收購案。據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）的報道，TikTok已就出售其在美國、加拿大、澳大利亞和新西蘭業務的交易與收購方即將達成共識，交易額或將在200億到300億美元的範圍內。

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值得一提的是，就在這一消息傳出的數小時前，剛剛上任三個月的TikTok美籍CEO凱文·梅耶爾（Kevin Mayer）以近期政治環境發生巨大變化為由，宣布辭職。而就在上個月，梅耶爾還曾一度抨擊其競爭對手臉書以愛國的名義，試圖將TikTok趕出美國市場。那麼他口中政治環境的巨大轉變指的是什麼，又有何寓意呢，值得進一步討論和分析。事實上，自2017年美國總統特朗普上台以來，TikTok遠不是第一個受到美方壓力的中國企業或子公司。從2018年年初美國開始對中國電信巨頭中興採取封殺措施以來，令當時還完全沉溺在“厲害了我的國”的宣稱口徑的大部分中國人來說，極少人會預料到華盛頓接下來將對以中興競爭對手華為等一系列中資企業採取並準備採取的限制和制裁措施。分析人士稱，隨着今年1月武漢爆發新冠疫情，病毒隨後肆虐世界並給美國社會和經濟帶來了歷史性打擊。這進一步加快了美方對北京控制下的中企在國際互聯網等高科技領域佔領制高點的抑制。顯然，作為生長於另一種價值觀和體制下，且作為中國互聯網創新中少有備受西方受眾歡迎的TikTok來說，毫無疑問其成為了在美國政府推動“乾淨網絡”倡議之際的首要針對對象。

美國總統特朗普在8月6日其簽署的2項行政命令中指出，將在45天後禁止美國國民或企業與TikTok及其母公司中國企業字節跳動、微信及其母公司騰訊進行業務往來，違反規定者將受到處罰。他還提出，美國政府因為允許這筆交易的成型而應從交易中獲得一大筆錢。特朗普當時說，只要收購方是可靠的美國大公司就可以。他稱，“我不在意，不管是微軟，還是別的什麼人，一家大公司、一家安全的公司、一家非常美國的公司收購它。” 就這一問題，美國國務卿蓬佩奧7月在一次採訪中被福克斯新聞問到，民眾是否應該把這款應用軟件下載到他們的手機里時，他回答說，“除非你想讓你的私人信息落入中國共產黨手中。”

在特朗普宣布要求TikTok被出售的前一天，蓬佩奧在美國國務院舉行的一場新聞發布會上宣布擴大美方的“乾淨網絡”倡議，以確保美國的網絡不受到中共政府的影響。蓬佩奧介紹指，這些新的努力集中在五個領域：乾淨運營商、乾淨商店、乾淨應用、乾淨雲儲存以及乾淨電纜。據悉，這些新的措施是對他在4月宣布的5G網絡“乾淨路徑倡議”的擴展。記者會上，蓬佩奧對上述倡議所包含的5大方面介紹完後強調稱，“我們不能允許這種情況繼續下去。我們呼籲所有熱愛自由的國家和公司加入‘乾淨網絡’。”

不過在隨後的數周內，對TikTok這一備受歡迎的新興網絡巨頭的收購案在短期內顯然沒有如此容易操作。近日有報道指，被一直認為是收購TikTok熱門的微軟在談判伊始時，事實上並不願意進行任何大規模收購。但特朗普在當時就告訴記者，“我認為購買30%的股份很複雜。”隨着時間的推移，針對TikTok的收購案僅是雷聲大雨點小，特朗普果然在14日進一步以行政命令的方式採取了進一步措施。他要求字節跳動在90天內從在美國運營的TikTok撤資。他並在行政命令中強調，“有可靠的證據使我相信，字節跳動可能存在損害美國國家安全的威脅。”

那麼，除了美中對峙在新冠肺炎疫情下地加劇及北京在同一期間觸及香港和南海等地緣政治和國際承諾敏感議題外，特朗普為什麼要如此興師動眾向TikTok在美業務發起行動呢？首先，需要明確的是，特朗普並不是第一個在近期因政治因素向中國互聯網企業發難的外國領導人。事實上，自中印在今年6月爆發邊境暴力衝突後，印度的莫迪政府已經以國家安全為由對包括TikTok和微信在內的數十款中國應用採取了封殺措施。印方官員此後還不忘傳出消息說，印方還正在對270逾種中國應用進行審查。要知道，在此之前，印度是TikTok最大的海外市場，擁有超過2億名用戶。

正所謂冰凍三尺並非一日之寒，據《華爾街日報》23日引述消息人士的話報道指，TikTok競爭對手、臉書創始人兼CEO紮克伯格早在去年秋天就已經開始在華盛頓展開了，針對TikTok等中國互聯網公司的遊說活動。紮克伯格被指去年10月的一次白宮晚宴上警告在場的特朗普及美國官員和議員，中國科技公司對美國的價值觀和技術主導地位構成了風險。期間，他還特意點名TikTok，強調臉書支持言論自由，而字節跳動旗下的TikTok則並不支持這一承諾。當月，紮克伯格在喬治城大學發表演講時強調，“直到不久之前，中國以外的幾乎每一個國家的互聯網都受到擁有強烈言論自由價值觀念的美國平台的界定”，“現在無法保證這些價值觀念將會勝出”。

針對來自對手的壓力，梅耶爾在上月發表的一篇博客文章中寫道，“在TikTok，我們歡迎競爭。我們認為，公平競爭讓我們所有人都變得更好。但是，請讓我們把精力集中在公平、公開的競爭上，為我們的消費者服務，而不是競爭對手臉書的誹謗攻擊。臉書把自己的行為偽裝成愛國主義，旨在結束我們在美國市場的存在。” 此外，梅耶爾在博文中還抨擊了臉書打造TikTok山寨應用的努力。不過好景不長，梅耶爾周四最新一封給員工的信中稱，動蕩的政治環境和公司內部的結構調整是他選擇離開的原因。

他在信中寫道，“最近幾周以來，隨着政治環境發生了巨大改變，我深深反思了公司結構調整需要什麼，以及對我這個職位的全球性角色意味着什麼。在這個背景下，也隨着解決方案很快會到來，我以沉重的心情告知大家我已經決定離開公司。”另據CNBC的報道，梅耶爾正式辭職，直接原因和TikTok的出售談判有關，因為他被排除在外，這同時也意味着TikTok的收購談判已進入尾聲，很可能會在48小時內宣布結果，交易價格預計200-300億美元。

被指將聯合微軟收購TikTok業務的沃爾瑪則發布聲明對這一消息加以證實，沃爾瑪表示，TikTok在其他市場上整合電商和廣告功能的方式，對創作者和用戶非常有利。該公司稱，“我們相信，與微軟聯手收購TikTok可以為沃爾瑪提供重要的途徑，讓我們能夠接觸並服務於全渠道的客戶，並發展我們的第三方市場和廣告業務。我們非常自信，沃爾瑪與微軟的合作關係將滿足美國TikTok用戶的期望，同時也將滿足美國政府監管機構的關注。”除了微軟和沃爾瑪的強強聯手外，另一據報向TikToK提出報價的是甲骨文公司。