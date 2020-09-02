Covid-19 : 澳洲和巴西陷入經濟衰退

澳大利亞自1991年以來，首次出現經濟衰退。受Covid-19疫情影響，澳洲在今年第二季度的國內生產總值下降7%。巴西同期的降幅近10%。

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據本台RFI法廣2020年9月2日周三法文報道，澳大利亞國內生產總值在今年第二季度下降7%，這是澳洲經濟收縮最大的一個季度。澳大利亞統計局ABS指出，澳洲經濟的表現通常極佳，那怕是在2008年全球金融危機期間，增長都沒有中斷。而Covid-19疫情及抗“疫”措施，造成了前所未有的經濟萎縮。這是繼今年一月至三月底第一季度出現0,3%降幅後，連續第二個季度下降。

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在南美巴西，據本台RFI法廣記者Martin.B發自聖保羅報道，巴西在今年第二季度的國內生產總值降幅接近10%，與今年第一季度相比，降幅為9,7%；與去年第二季度相比降幅為11,4%。此外，疫情還造成巨大的社會衝擊。一半的適齡勞動人口沒有就業。為此，政府出台緊急措施，為近6000萬人提供補貼，占人口總數30%。這一緊急補貼用於幫助窮人，支持消費。

這一補貼最初略高於100美元。但剛剛減半，不過可以一直拿到年底。巴西經濟官員認為，現已走出衰退的谷底，今年底前可以控制損失，2021年就能重新踏上經濟增長之路。

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