鄭永年發聲明否認所有性騷擾指控：辭職與指控無關

新加坡國立大學東亞研究所前所長鄭永年近日被指涉及兩起非禮事件。對此，鄭永年9月4日晚通過代表律師發表聲明，否認了所有對他的性騷擾指控。

廣告 繼續瀏覽後續

據新加坡《聯合早報》報導，在這兩起非禮事件中，一起鄭永年被警方嚴厲警告，他也正為此接受新加坡國立大學內部調查，但結果尚未出爐。另一起警方在調查後表明，不會採取進一步行動，案件因此了結。

報導稱，新加坡國立大學發言人4日在答覆該報詢問時指，大學知道兩起涉及鄭永年（58歲）的事件，而就當中被警方嚴厲警告的那起，鄭永年正接受國大的內部調查，調查結果尚未出爐。第一起涉及推特用戶@Chary19513所闡述的事件，警方已在今年4月底完成調查，並給鄭永嚴肅警告，而大學也展開內部調查，“鑒於內部調查還在進行，我們無法進一步置評。”

報導稱，第二起是有關推特用戶@44FFFF2所作的指控，“大學知道一名職員報警，指鄭永年在2012年非禮她，但這名女職員沒有向大學投訴。”該校發言人介紹稱，警方調查後表明不會就第二起事件採取進一步行動，案件已經了結，“該職員最近合約期滿，已離開東亞研究所”。新加坡國立大學強調，絕不容忍任何形式的性相關不當行為（sexual misconduct），職員若有這方面的指控，該校有完善的調查程序處理。

鄭永年另在周五晚通過伊萊雅士事務所（Harry Elias Partnership）的代表律師許廷芳發表聲明，表明不論是該女子（指@Chary19513）或其他人，他斷然否認所有性騷擾的指控，並指出新加坡警察部隊向鄭教授發出的警告，“並沒有構成罪責或事實的裁斷”。

聲明稱，“過去幾天，一些媒體報道一名東亞研究所女職員在推特上指鄭永年在2018年性騷擾她和其他女職員，並說鄭永年就非禮事件被（警方）警告，一些報道也提及鄭永年向東亞研究所辭職的事。”據悉，除了否認指控和解釋警告的含義，聲明還指鄭永年的辭職與相關的指責和投訴無關。“為了可以專註所喜好的研究工作，他決定接受新職務，才辭去東亞研究所所長一職。”

聲明並說，鄭永年已配合國大的調查工作，會盡所能繼續給予合作。鑒於結果尚未出爐，現階段不便置評。此外，“鄭永年目前在考慮他的訴訟選項。”報導還提到，新加坡警方發言人前天證實在2019年5月13日，接獲有關鄭永年於2018年5月30日非禮一女子的報案。警方調查後諮詢總檢察署的意見，今年4月23日給予鄭永年嚴肅警告。

據了解，鄭永年來自浙江省餘姚縣，目前是香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長。他1997年到新加坡國立大學東亞研究所當研究員，2008年升任所長，2019年5月卸任，任期長達11年。