Covid-19: 波蘭首都華沙現反口罩示威

近千人周六在波蘭首都華沙示威，反對戴口罩，反對波蘭政府強制實施的ˎ 與預防Covid-19疫情蔓延有關的其它限制措施。

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據本台RFI法廣記者Damian.S周日（2020年9月13日）發自華沙的報道，數百名示威者在議會前同聲呼喊着“除下口罩”的口號。示威者們露着臉，人挨着人。他們來到那裡為了要求結束已經歷時六個月之久的預防Coronavirus限制措施。

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官方統計顯示，波蘭自出現疫情以來，有近75 000人遭感染，其中超過2000人死亡。這裡的疫情程度比西歐輕，但採取的防疫措施相同。一名26歲的年輕女子在接受採訪時大聲說，她不想被政府擺布，她有自己的意願，懂得自己的權利。當前情況損害了她作為一名自由公民的權利。

媒體成為示威者的目標

除了政治人物以外，媒體也是示威者們的主要目標。他們在波蘭兩大電視台前遊行，譴責疫情期間他們所認為的欺騙性宣傳。一名建築工表示，波蘭每天有超過千人死於癌症 ˎ 併發症ˎ 車禍等，當聽到每天有12人死於Covid-19,這是一種致命病毒！讓人吃驚！

示威組織者們已宣布，當波蘭議會下周表決新的防疫限制措施時，將再次舉行新的示威。

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