前美國家實驗室僱員因隱瞞曾被招募加入“千人計畫”獲刑

美國司法部9月15日發表聲明指，曾就職於洛斯阿拉莫斯國家實驗室的該實驗室科研人員特拉伯·魯克曼（Turab Lookman）因在被中國聘用的問題上作虛假陳述而被判緩刑和罰款。

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聲明指，現年68歲、家住新墨西哥州首府聖塔菲的魯克曼因向美國能源部提供了一份虛假陳述而在9月11日被判五年緩刑，及罰款7萬5千美元。在緩刑期間，魯克曼不得離開新墨西哥州。據悉，他在2019年5月23日被捕。

美國司法部介紹稱，2018年6月6日，在當時就至於洛斯阿拉莫斯國家實驗室的魯克曼向一位反情報官員說謊，否認他已被中國政府設立的“千人計畫”招募或向該計畫提出申請。這個計畫旨在招募擁有或是能夠接觸到外國技術和知識產權的人才。魯克曼在1月份對這項指控表示認罪。他是計算物理領域的專家。

位於新墨西哥州北部山區的洛斯阿拉莫斯國家實驗室是美國承擔核武器設計工作的兩個國家實驗室之一。該實驗室建立於1943年“曼哈頓計畫”期間，最初負責原子彈的製造，首任主任是“原子彈之父”羅伯特·奧本海默（Robert Oppenheimer）。

另據當地媒體報導，通過檢方文件顯示，魯克曼曾於2017年在回答一份安全問卷中否認了曾被一名“中國代理人”招募加入“千人計畫”。而在一年後當他被洛斯阿拉莫斯國家實驗室的反情報人員質問是否曾被中方招募為中國的大學或學術職務服務時，再次作出了否定的答覆。魯克曼被指還曾就這一問題在接受聯邦探員詢問時撒謊。

今年1月，魯克曼就對與中國聯繫撒謊的指控認罪，對其的兩項其他指控則被檢方放棄起訴。魯克曼本面臨最高5年的監禁和25萬美元的罰金。報導指，法庭文件顯示，檢方在庭審期間強調，“（被告）一遍又一遍地掩飾他與美國主要外國對手的關係。”