中科院白春禮：把美國卡脖子清單變成科研清單

面對美國政府近期對華為等中國科技巨頭的限制措施，中國科學院院長白春禮9月16日向媒體表示，“我們把‘卡脖子’的清單變成我們科研任務清單進行布局。”他並稱，對科研攻關要做好打“持久戰”的準備，既要想方設法“彎道超車”，更需穩紮穩打、緊跟不舍。

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白春禮當天介紹了中科院“率先行動”第一階段實施進展情況，並表示要在第二階段把美國“卡脖子”的清單變成科研任務清單進行布局，包括航空輪胎、軸承鋼、光刻機等，集中全院力量聚焦國家最關注的重大領域攻關。至於在當下華為芯片斷供之際“卡脖子”這一用詞的由來，中國國家主席習近平11日在京召開“科學家座談會”時提出，“我國面臨的很多卡脖子技術問題，根子是基礎理論研究跟不上，源頭和底層的東西沒有搞清楚。”

白春禮指出，瞄準“卡脖子”問題，中科院2018年啟動了超算系統、網絡安全、潛航器3個C類專項，2019年啟動了處理器芯片與基礎軟件、電磁測量、仿生合成橡膠、高端軸承、多語音多語種技術5個C類專項。經過兩年攻關，有些已經取得了一系列進展。比如，高性能超級計算機在天文、海洋、藥物等領域取得了具有國際水平的大規模科學計算應用。

白春禮說，“C類專項在組織模式方面，強化產品導向、應用導向，形成了‘研究所+企業+地方’三方面聯合的攻關模式。”他表示，研究所主要負責關鍵核心技術攻關，企業主要負責工程化和產品化，地方給予配套支持。在保障措施方面，中科院出台了“攻關8條”，在骨幹的薪酬、考核與崗位晉陞、其他在研任務、後續科研任務保障、經費使用、研究生指標、榮譽獎勵等方面都制定了相關政策，保障科研人員潛心攻關。

白春禮稱，目前，中科院正在緊鑼密鼓地謀畫“率先行動”計畫第二階段的目標，並將繼續針對一些“卡脖子”關鍵問題做一些新的部署。他談到，“面臨美國對中國高科技產業的打壓，我們希望在這方面能做一些工作。我們把美國‘卡脖子’的清單變成我們科研任務清單進行布局，比如航空輪胎、軸承鋼、光刻機，還有一些關鍵的核心技術、關鍵原材料等，我們爭取將來在第二期，聚焦在國家最關注的重大的領域，集中我們全院的力量來做。”

與此同時，白春禮強調，中科院作為一個科研機構，不能包打天下，還是要聚焦關鍵的核心技術，瞄準關鍵的基礎材料、關鍵核心的工藝、基礎算法、重大裝備等基礎性、戰略性的關鍵核心技術需求，在光刻機、高端芯片等方面，爭取主動揭榜，發揮多學科綜合和建制化優勢，集結精銳力量，組織系統攻關，有效解決一批“卡脖子”問題。他續稱，“因為科學院本身是個科研機構，不是一個在工程化、產業化方面很強的機構，所以科學院的工作主要還是聚焦在前端。”