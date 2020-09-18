德國明年繼續舉債抗疫

今年3月18日，德國總理默克爾就新冠病毒警告說：“形勢嚴峻”。半年過去後，德國雖然較好地控制了疫情，但遏制新冠病毒的戰鬥仍然十分艱巨。

廣告 繼續瀏覽後續

據德國廣播電台報道，因新冠危機，德國財政部長朔爾茨宣布，2021年聯邦財政預算將增加債務960億歐元。基本法中規定的債務剎車明年也繼續暫停。今年德國舉債抗疫，新增債務打破記錄，約為2180億歐元。

默克爾總理上周再次許諾說，鑒於新冠危機，政府將向醫療系統投資上億歐元，提升德國已經十分優秀的醫療系統的能力，增加醫護人員和醫療設備。

德國借債抗疫，一方面為了讓人們繼續擁有工作崗位，讓企業不倒閉，另一方面還將投資未來技術。

據德國《圖片報》報道：德國新冠疫苗研究可能已面臨突破。位於馬堡的德國生物科技企業Biontech在研製新冠疫苗方面已經走得相當遠。該公司現已購買了一個巨大的生產場地，計畫大批量生產新冠疫苗。目前計畫首批生產7億5千萬劑新冠疫苗。今年就將生產1億劑疫苗，2021年上半年將生產2億5千萬劑疫苗。計畫年生產量可高達13億劑疫苗。

藥業巨頭Biontech公司的新冠疫苗臨床試驗已進入最後階段。10月底到11月初，公司將發布研究結果。

根據柏林羅伯特科赫研究所周五公布的數據，德國一天內新增感染病例1916，總計感染人數達267773人，新冠病亡人數達9378人。

儘管本周感染數據較高，但德國還是疫情控制較好的國家，而且還在繼續緩慢鬆動管控。中小學已普遍複課。文化活動雖然還較少，但德國足球甲級聯賽現在允許少量觀眾入場觀看。