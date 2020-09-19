涉嫌向中國輸送敏感信息 比利時對一智庫主管展開調查

比利時情報機構正在調查當地的一家名為歐盟亞洲中心（EU- Asia Center）智庫的主管弗雷澤·卡梅隆（Fraser Cameron）。他被指涉嫌為兩個有着中國軍方和國安背景的記者提供有關歐盟機構的敏感信息。卡梅隆曾經擔任過英國外交官和歐盟委員會官員。他本人則否認相關指認。

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據政治新聞網站Politico 9月18日報導，比利時的安全官員就當局展開對卡梅隆的調查和當地的荷蘭語媒體《標準報》，及法語媒體《未來》網站進行了透風。報導稱，目前尚不清楚這一調查將指向何方，因為卡梅隆或將面臨的指控並未明確，而且官方人員引用的“間諜活動”並不被比利時法律視為犯罪。

據知情人士說，比利時聯邦檢察官辦公室已經對卡梅隆展開了調查，儘管檢察官辦公室拒絕對此發表評論。據悉，此案是根據比利時國家安全調查開始的，其認為卡梅隆的相關活動可能對歐洲官員構成風險，儘管比利時官員並未說明他可能構成何種風險。

對於來自該媒體的置評請求，卡梅隆則否認了所有相關指認，並稱它們毫無根據。他表示，因為智庫工作需要與很多工作不同的中國人都保持聯繫，其中也許有人擁有雙重身份。他續稱，“我15年前從公職退休，對任何敏感信息的訪問都為零。”

卡梅隆說，他的律師尚不知道有任何針對他的案件展開。他補充說，“這些指控本身顯然是有害的，但如果你停下來思考一分鐘，它們確實是荒謬的。”根據他工作的智庫網站介紹，卡梅隆在比利時首都布魯塞爾生活和工作了20年，並且還是亞洲幾所大學的客座教授。報導指，比利時情報機構懷疑，卡梅倫因向中國提供有關歐洲機構的政治和經濟秘密信息，但不一定是機密級信息而獲取數千歐元的薪酬。

報導稱，卡梅隆在另一封發給《未來》網的電子郵件中說，歐盟亞洲中心從中國駐歐盟使團那裡獲得“少量年度撥款”，以幫助組織有關中歐關係的活動。他說，“這是從中方那裡唯一獲得的資金。”他續稱，通過該智庫近期的活動顯示，他們對中國持高度批評態度。

比利時安全官員稱，相關的可疑活動已經進行了很多年，但他們並不會指出這是否包括卡梅隆在2006年退休前於歐洲委員會工作的時間。該委員會一名官員在匿名的情況下發言指，卡梅隆倫“非常親近北京”。

據中國媒體此前的相關報導可以看到，該智庫自2011年成立以來一直助力推進歐盟和中國地區的友好合作與交流，“歐盟亞洲中心授權成立歐盟亞洲中心中國辦事處旨在服務於中國一帶一路合作倡議，幫助‘中國企業（文化）走出去、優質資源引進來’，針對政府外宣以及教育、文化、科技、體育、經濟等方面的合作與交流貢獻力量。”