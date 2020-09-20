打臉特朗普？字節跳動：從新聞得知在美設50億美元教育基金

美國總統特朗普9月19日表示，已從概念上批准了甲骨文和沃爾瑪與抖音國際版TikTok的交易，TikTok還將投資建立總額為50億美元的教育基金會。對此，TikTok母公司字節跳動稍後澄清指，“我們也是從新聞中第一次聽說50億美金的教育基金。”

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特朗普當天向媒體表示，“這筆交易已得到了我的祝福，如果他們能完成交易，這很好，如果他們完不成也不礙事。”他稱，“我在概念上（in concept）已同意了這筆交易”。甲骨文將成為TikTok在美國數據安全合規方面的合作夥伴。

據悉，字節跳動在本周與甲骨文達成了一項協議，該協議將把TikTok的總部遷至美國，並給予甲骨文監督其在美業務的權利。而字節跳動將保留對TikTok的多數股權，其將更名為TikTok Global。特朗普指，新的TikTok 公司很可能會於得克薩斯州註冊。他還保證，這筆交易會確保安全問題，使其與中國或其他任何國家毫無關係。

值得一提的是，特朗普在向媒體介紹這一消息時還特意指出，TikTok將對教育項目投資50億美元的事宜。他說，“我們將建立一個規模龐大的基金，以用於對美國青年人的教育”。特朗普補充說，“這將會是很好的一件事，這將是在我的要求下他們作出的貢獻”。他續指，接下來要看看這一切是否會發生。

對此，字節跳動發布聲明回應稱，“有媒體報道稱，TikTok將在美國設立一個50億美元的教育基金。特此澄清，我們也是從新聞中第一次聽說50億美金的教育基金。公司一直致力於教育領域的投入，也計畫和合作夥伴、全球股東一起為全球的學生啟動基於AI和視頻技術的在線課堂項目。”

此外，美國商務部周六在其官網上發布新聞說，考慮到最近的積極進展，將於20日生效的禁止在美國下載TikTok的禁令推遲到9月27日。