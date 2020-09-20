蓬佩奧：中共要讓上帝服從黨 將習宣傳成超凡的神

美國國務卿蓬佩奧9月18日向保守派宗教網站“首要事物”（First Things）投書表示，呼籲羅馬教廷能與美方一道保護宗教自由並與中國的天主教徒和香港人民站在一起。

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北京和梵蒂岡據報近期會就雙方於2018年達成的，有關在華主教任命的中梵協議的續約問題進行談判。近日，另有意大利媒體報導指，蓬佩奧將在月底對羅馬和梵蒂岡進行訪問，屆時預計會在梵蒂岡逗留期間向教廷談及相關問題。蓬佩奧周五發表的這篇文章題為“中國的天主教徒和教會的道德見證”。他在文中寫道，“在習近平的專制統治下，中國的人權狀況已嚴重惡化，特別是對於宗教信徒而言。可靠的報道揭露了中國共產黨對新疆穆斯林進行強迫絕育和墮胎的項目，迫害天主教神父和教友以及對新教家庭教會的攻擊；這些都是其‘中國化’運動的一部分，以使上帝服從黨，並同時將習近平宣傳成一個超凡的神。現在，中國人民比以往任何時候都需要梵蒂岡的道義見證和權威來支持中國的宗教信徒。”

就中梵協議問題，蓬佩奧寫道，“梵蒂岡的外交官本月將與中共的外交人員舉行會議，商討聖座與中國續簽兩年的臨時協議事宜。該協議的條款從未公開披露過；但教廷的希望是，通過與中國政權就任命主教，這些對當地社區信仰的傳統管家達成協議，從而改善天主教徒在中國的狀況。”他稱，“兩年過去了，很明顯，中梵協定並未使天主教徒免受共產黨的掠奪，更不用說黨對基督徒、藏傳佛教徒、法輪功信徒和其他宗教信徒的殘酷對待。”蓬佩奧稱，“作為2018年協議的一部分，梵蒂岡將其忠誠度尚不明確的中國神父和主教合法化，使一直信任教廷的中國天主教徒感到困惑。許多人拒絕在國家認可的禮拜場所進行禮拜，因為他們擔心如若展現出自己是虔誠的天主教徒會遭受同樣的迫害，就像他們目睹其他信徒在中國當局日益激進的無神論手中遭受的苦難一樣。”

蓬佩奧指，“港府最近實施的由北京授權的國安法立法，喚起了黨對香港的宗教信徒們使用同樣的恐嚇手段和全套國家鎮壓的幽靈。”他指出，香港一些最願為人的尊嚴和人權發聲的常是天主教徒，因此諸如李柱銘和黎智英等天主教信徒為了維護香港在1997年回歸時，北京曾作出對基本自由的承諾加以擁護而遭到了逮捕、監視和騷擾。蓬佩奧稱，自己認識李柱銘和黎智英二人，他可證明二人他們的善良和真誠。他們對神、神的兒女和一個和平、自由、繁榮的中國的貢獻是無可否認的。他談到，許多國家都與美國一道，對中國政權不斷加速侵犯包括宗教自由在內的人權表示憤慨。其中的例子包括去年有22個國家曾聯名發信給聯合國人權委員會，以對中方在新疆對維吾爾人等穆斯林少數民族進行的大規模拘禁加以譴責。

蓬佩奧稱，“美國國務院一直以來為中國和全球的宗教自由高聲發聲，也對那些侵犯信徒的人採取措施使他們負責，也將繼續這樣做。”他指出，聖座有獨特的能力和責任將全球的注意力聚焦在侵犯人權的問題之上，其過去也在針對東歐的共產主義和拉美及東亞的專制和威權政府的問題上這樣做過。他表示，“今天，面對中國共產黨，應該運用同樣的道德見證力量。”

蓬佩奧稱，“教宗方濟各曾於2013年說過：‘基督徒必須以善待惡，像耶穌那樣，將十字架背負在自己身上。’歷史告訴我們，極權主義政權只能在黑暗和寂靜中生存，當其罪行和殘酷行為沒有引起注意和重視。”他強調，“如果中國共產黨設法讓天主教會和其他宗教團體屈服，那麼蔑視人權的政權都將會大膽起來，而對於那些選擇榮耀上帝高於時下獨裁者的勇敢的宗教信徒而言，抵制暴政的代價將會增加。”他表示，“我祈禱，在與中國共產黨打交道時，聖座和所有相信神聖火花正照亮每個人生命的人都將聽從約翰福音中耶穌的話：‘真理必叫你們得以自由’。”