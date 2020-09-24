Covid-19 ：加拿大以公共投資應對疫情

Covid-19疫情在加拿大呈增長勢態。在過去一周，日增約千名確診感染者。在官方首席醫學專家警告民眾，當前感染者人數增加可能引發比春季更嚴重的第二波疫情之際，總理特魯多宣布，採取重大舉措以期改變當前勢態。

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據本台RFI法廣記者Pascale.G周四（2020年9月24日）發自魁北克的報道，在加拿大政府周三向議會揭開了其執政報告的面紗之際，總理特魯多(Justin TRUDEAU)向媒體闡述了其將採取重大舉措，改變當前勢態。特魯多警告說，加拿大正處於十字路口。如果要對抗Covid-19第二波疫情，就必須採取更多的預防措施，減少社會接觸。加拿大當局意識到，有大量企業面對遭受經濟緊縮的痛苦，特魯多預計以大規模的公共投資來應對。面對當前危機，特魯多宣布的措施包括，對企業和職員予以直接幫助，創建百萬就業崗位等等。

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加拿大債務規模龐大

加拿大總理表示，人們將建立一個多所有的人都更美好的社會，創造就業將能夠使人們得以發展和得以貢獻。與氣候變化做鬥爭也將納入加拿大政府的優先重點。不過，上述一系列的聲明，讓加拿大在野黨和一些專家們感到擔憂。加拿大的公共赤字已接近2 200億歐元，人們自問加拿大將如此償還如此巨大，而且還在增長中的債務。

加拿大推出社會政策

當地時間2020年9月23日周三，加拿大政府的最新施政報告由總督朱莉·帕耶特（Julie PAYETTE）在渥太華的國會參議院宣讀。由於Covid-19疫情，2020年的儀式從簡，到場人數也受到嚴格控制。這一施政報告突出以公共投資因應疫情對經濟的衝擊。加拿大政府承諾投資基礎建設，發展綠色經濟，提供培訓，延長薪酬補貼，並為推動女性重返職場撥款。加拿大政府還將修法，加強對老年人的保護。

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