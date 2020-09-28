時隔兩年，加州酒鄉納帕再遭野火吞噬

人們對2017年10月，野火焚燒美國加利福尼亞州著名酒鄉納帕谷（ Napa Valley），滿眼焦土、大片葡萄園被燒毀的景象記憶猶新，9月27日，納帕谷又遭大火吞噬，火勢至少蔓延1200英畝。人們從網上視頻中看到，消防人員與大火搏鬥，空中灑下的水和阻燃劑，使得納帕谷一片紅色。

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酒鄉納巴谷所在納帕縣（Napa County）27日爆發的新山火，火勢兇猛，截至27日傍晚已焚燒山林2500英畝，當局下令居民撤離。

這場山火27日清晨爆發於納巴縣聖海倫娜（St. Helena）鹿群公園（Deer Park）和安昆（Angwin）以北的山區，當地有多個葡萄園和酒莊。受到強風推動，山火延燒迅速，聖海倫娜山（Mount St. Helena）27日測得最高風速為每小時70英里。

當局27日上午5時15分發布第一波火區居民撤離令，上午7時30分下令位於火區附近的基督復臨醫院（Adventist Health St. Helena）病人撤離。

山火使納帕地區布滿煙霧。《舊金山紀事報》報道說，應加州消防局要求，太平洋電力公司於27日清晨，切斷了對納帕縣約2000個用戶的供電。

美國西部的加利福尼亞、俄勒岡、華盛頓三州，從9月初燒起的山林大火，至今仍未撲滅，已燒毀500多萬英畝山林、數萬棟房屋。美國森林服務局（United States Forest Service）9月25日宣布，為避免山火造成傷亡，延長共9座國家森林公園關閉的時間。