為中國收集情報 新加坡學者配合美方調查輕判入獄14個月

自華盛頓方面消息，此前曾承認在美國開設諮詢公司為中國情報部門收集情報的新加坡學者楊俊偉(譯音，Jun Wei Yeo，英文名Dickson Yeo)10月9日被華盛頓特區聯邦地區法院宣判入獄14個月。現年39歲的楊俊偉得以輕判，與其在被捕後已在獄中關押11個月，及他與美方配合調查和新冠疫情等綜合因素有關。

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新加坡籍的楊俊偉此前在當庭陳述中承認，他在2015年到2019年期間為中國情報部門“發現並評估能夠獲得有價值的非公開信息的美國人，包括擁有高級別安全許可的美國軍方和政府僱員”。美國司法部稱，楊俊偉是在新加坡國立大學擔任學者時被中國情報部門招募，他與中國特工進行了幾十次的會面並在中國旅行時得到特殊的照顧。他2019年11月乘飛機進入美國時被捕。

法庭文件顯示，中國情報部門指示楊俊偉設立一個政治諮詢公司以提供就業機會，並收到了400多份簡歷，其中90%來自擁有安全許可的美國軍方或政府人員。楊俊偉向與他接頭的中國特工提交了那些認為他們會感興趣的人的簡歷。楊俊偉還成功僱傭了一些自我承認有經濟困難的人為他工作，其中包括一名空軍F-35B隱形戰鬥轟炸機項目的文職人員、一名有阿富汗經驗的五角大樓軍官以及一名國務院官員。這些人曾為他撰寫報告的報酬高達2000美元。

楊俊偉在今年7月就檢方對他提出的一項“非法作為外國代理人”的罪名認罪，其原本面臨最高十年監禁。但由於他在被捕後已經在美國的監獄中被押11個月，並與美方調查人員進行配合，此外加上獄中的新冠疫情蔓延威脅，接手此案的哥倫比亞特區聯邦地區法官楚特坎（Tanya Chutkan）表示，因此給予他輕判。這則意味着，楊俊偉很可能將於明年1月就出獄，並會在隨後被美方驅逐出境。

在當天以視頻形式進行的宣判過程中，楊俊偉對自己的罪行表示悔意，並稱“無意傷害任何人”。他指出，在被關押期間得到了美國司法部門的良好對待，並稱“我現在想做的就是回家見我的家人”。不過，他表示，仍對北京加以支持。他說，“我還是對中國人的目標感到同情”。他續指，“我自由地承認，從政治上我確實存有同情”。

據悉，楚特坎法官對楊俊偉的量刑比檢方要求的16個月刑期少了2個月。她在聽了楊俊偉的政治發言後，與他國的司法系統作比較並回答說，“我將對你作出的行為加以懲罰，而不是（懲罰）你的思想”。她續稱，“楊先生是在中華人民共和國情報部門的指導下工作的。”該法官表示，“楊先生犯下的罪行不是一時的決斷；我可以說你是一個受過高等教育的人，毫無疑問，你明白你自己在作什麼。”

楚特坎法官說，“你的行動旨在削弱美國，受利中國。”但同時，她提到在判決中接受了檢方的求情，因為楊俊偉在案件調查過程中非常配合。此外，她還談到，疫情爆發期間楊俊偉在監獄中倖存了11個月，沒有被病毒感染實屬幸運。