二十國集團再延貧窮國家債務六個月

二十國集團（G20）的財長和央行行長們已做出決定，暫緩最貧困國家的還債壓力，同意把債務償還期再延長6個月，至2021年6月底。

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據本台RFI法廣周四2020年10月15日的法文報道，有73個國家符合暫緩還債的條件，其中46個國家已獲准，所需償還的債務總金額約50億美元。這一延期決定符合各方期待，不僅是國際貨幣基金和世界銀行，還有眾多旨在消除貧困的非政府組織。不過，就貧困國家之所需而言，這還不夠。許多人期待全球最富有的二十個國家做出更高的姿態。比如，非政府組織One和Oxfam呼籲把還債期限延長兩年。

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二十國集團（G20）要為包括官方和私方在內的所有債權人，建立一個共同框架，旨在啟動一個全面的債務重組程序。有跡象，中國等國家已開始回應國際貨幣基金和世界銀行的呼籲。作為非洲和發展中國家的主要債權人，中國此前不樂於加入減輕債務的整體動向。至於私方債權人則依然紋絲不動。

非政府組織One 的法國負責人ˎ 社會黨籍的法國前女權部長Najat Vallaud-Belkacem 指出，時間緊迫，必須加快反應速度，加大反應力度。據非政府組織One計算，如果在未來幾個月里毫無作為，貧困國家將繼續為其債權人償還大筆金額，那這些國家可能將無法致力於幫助他們的國民。

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