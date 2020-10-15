德國新冠疫情擴大迅速，重災區不斷增加，單日確診患者打破紀錄。政府推出更為嚴格的管控措施。專家不排除封城的可能。

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據《柏林晨郵報》報道，德國周四單日確診患者達6638人，打破紀錄。德國新冠疫情蔓延迅速，重災區快速增加到47個城市。北威州災情特別嚴重，該州已有19個城市被列入重災區。多特蒙特，波鴻，柏林，科隆，法蘭克福，不來梅等都已成為重災區。專家表示，有可能所有大城市都將成為風險區。

據德廣聯報道，默克爾總理於周三在柏林總理府和各州州長舉行新冠峰會，協商如何應對新冠病毒秋季大爆發。但由於各州疫情不一，峰會難以達成廣泛的統一抗疫措施。總體而言，政府要求人們在更多場合戴口罩，減少酒精消費和慶祝聚會。在重災區，餐飲業最晚二十三點必須關門。在公共場合最多時允許10人集會，活動最多允許100人參加。

默克爾總理還希望對來自重災區的旅客實行住宿禁止，但遭到多個聯邦州的抵制。默克爾再次呼籲公民嚴格遵守管控規定。雖然疫情遍布全國，但德國沒有統一的防疫措施，而是由各州自己決定。

根據柏林羅伯特科赫研究所周四公布的數據，德國一天內新增6638例新患者，打破單日確診人數記錄。與前一天新增病例相比，增加了1500例。德國總計新冠病毒患者有341223人。按數字計算，目前攜帶有新冠病毒的患者為4700人。病亡人數達9710人。病亡人數重又增加迅速，引發憂慮。科赫研究所所長維勒不排除對個別疫情嚴重城市進行封城的可能。