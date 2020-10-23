新冠疫情：德國單日確診新患者又過萬

新冠疫情在歐洲和德國繼續快速蔓延。德國單日確診新患者再次超過11000人。但德國衛生部預計明年初才會有疫苗。

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據德廣聯報道，新冠疫情到處火燒蔓延。德國也不例外。據柏林羅伯特科赫研究所周五公布的數據，德國單日確診新患者連續第二天超過11000人，為11242人。德國新冠患者總計達40多萬人，病亡人數達9954人。

由於新冠患者增加迅速，人們對疫苗的期待因此也在加大。雖然有媒體報道說，疫苗今年就可能獲得許可。但德國衛生部比較謹慎。已被感染並正在家中隔離的衛生部長施潘表示：預計明年初會有疫苗，但也可能要等到3月份才會有疫苗。

儘管病毒蔓延迅速，但德國政府不打算再次封鎖邊境。外交部發言人表示，年初的邊境封鎖顯示，它“不符合我們的利益”。物流和交通都受到阻礙。但每個國家還是可以採取自己認為正確的措施。

疫情蔓延使德國人重又恐慌，開始大量搶購、囤積食品和生活用品。德國食品貿易呼籲消費者不要搶購囤積，因為不存在需要囤積的理由。

在疫情到處告急的情況下，鄰國荷蘭已請求德國援助。周五，又有荷蘭新冠患者被送到德國治療。周末，德國還將繼續接受來自荷蘭的患者。

疫情擴展將繼續沉重打擊旅遊業。德國經濟部長阿爾特邁爾表示，政府會扶持旅遊業直到2021年。

德國醫學會主席萊因哈德表示，一旦新冠病毒患者單日確診人數上升到兩萬人，有必要考慮封城。