Covid-19 : 歐盟成功發行支持就業公債

面對Covid-19疫情，歐盟發行的首批支持就業公債大獲成功。首批旨在為歐盟成員國部分失業融資的歐盟公債受到投資者的追捧，原本計畫170億歐元的發行規模，收到2330億歐元的認購。

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據本台RFI法文網2020年10月24日周六刊出的報道，歐盟發行的首批公債，其中10年期債券投資者認購額達950億歐元，20年期債券投資者認購額為550億歐元，總額1500億歐元。

歐盟最初計畫通過推出10年期和20年期公債，融資170億歐元。這一金融行動屬於一項為歐盟支持就業方案融資的第一步。這一舉措進一步開啟在歐盟成員國內極具爭議的債務互助議題。歐盟將在未來幾年成為歐元區最大的債券發行方，為應對Covid-19疫情危機的7500億歐元重振經濟方案融資。

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布魯塞爾現已委託五家國際金融機構發行這批歐盟公債。這五家國際金融機構分別為：總部位於倫敦的巴克萊銀行（Barclays）ˎ 總部位於巴黎的法國巴黎銀行（BNP Paribas）ˎ 總部位於法蘭克福的德意志銀行（Deutsche Bank）ˎ 總部位於東京的野村控股(Nomura)，以及總部位於米蘭的裕興銀行（Unicredit）。

這批歐盟公債之所以受到投資者熱捧的原因，可以在惠譽國際（Fitch）和穆迪（Mondy’s）所給予的信貸評級A中得到解釋。

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