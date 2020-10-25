美國宇航局用諾基亞部署月球4G網絡

美國國家航空航天局（NASA-簡稱美國宇航局）的阿爾忒彌斯計畫（Artemis）有意讓人類長期在月球上居住，但如果沒有有效的電訊系統，就算是短信也無法傳輸。就此，美國宇航局選擇芬蘭諾基亞（Nokia）為其在月球上部署4G網絡。

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據本台RFI記者Dominique.D周日（2020年10月25日）在法文«新科技»專欄（NOUVELLES TECHNOLOGIES）下刊出的最新網文， 在2024年，兩名美國宇航員一男一女，手牽着手在月球表面上跳躍。這是美國阿爾忒彌斯計畫3想象中的一個畫面。目標是要在月球上建立永久基地，用於未來向火星發射載人飛船。

但還存在一個小問題。沒有因特網，月球依然是電訊史上最大的空白區。為此，美國宇航局與芬蘭諾基亞的一家分公司簽訂了一項金額近1400萬美元的合同，用於部署阿爾忒彌斯計畫所必需的4G網絡。這一電訊裝備將被安裝在休斯敦研發的一個小型自動運輸裝置里，計畫在2022年之前送上月球。

美國宇航局給諾基亞公司提出的要求包含緊密ˎ 輕便與節能，具有抗禦太空極端條件的能力，承受升空時的加速和登月時的碰撞的耐力。此外，鑒於未來將難以排遣技術人員登月做維修，月球手機網絡還需具有自行做設置和自我維修的能力。

月球4G/5G網絡

月球4G網絡將用於實時指揮和控制傳感器，驅動月球自動裝置，並傳輸高清晰視頻ˎ 聲頻等數據。諾基亞表示，月球首個無線4G網絡將很快發展為5G。

月球之後，將是火星。夢想中，在遙遠的未來，一個巨大的電訊網絡指向星際。

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