第二波新冠病毒潮襲擊德國

第二波新冠病毒潮正在席捲德國，隨之而來的是老年人感染人數再次攀升。一項模型研究預測，死亡人數將顯著增加。是否該封城，重又成為話題。媒體報道說，默克爾總理計畫實行輕度封城。

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據德國廣播電台報道，第二波新冠病毒潮正在襲擊德國。柏林羅伯特科赫研究所周一公布的單日確診感染人數為8685人。但剛剛過去的周六即本月24日，新冠感染病例高達14714人，創新冠疫情爆發以來最高紀錄。疫情嚴重的巴伐利亞州現已有第二個縣實行封城。

據《圖片報》消息，為了控制疫情，德國總理默克爾計畫在周三將舉行的聯邦和各州新冠峰會上，要求進一步限制公共生活。默克爾計畫推出“輕度封城”方案。這可能主要會影響到酒吧和餐館。除感染率很高的地區外，學校和幼兒園應儘可能保持開放。在一定條件下，商店可以繼續營業。默克爾將原定於星期五的聯邦和各州新冠峰會提前到周三舉行。

政府發言人塞博特在柏林表示，某些地方已沒法追蹤與感染者有接觸的人。醫院的新冠患者在增加。減少交際因此仍然十分重要。

在病例較少的情況下，德國醫療系統有能力保護處於危險中的人。但隨着新感染數量的快速增加，再加上要花很長時間才能獲得檢測結果，衛生當局因此將無法及時警告和感染者有接觸的人。將病毒無意間傳染給老年人的可能性就會不斷增大。科學家認為，這將給病毒擴散帶來轉折點。

一項模型研究預測，死亡人數將會顯著增加。研究人員呼籲應採取封城措施，而且最好是立馬封城。

德國新冠病毒患者總計達437866人，病亡人數已超過1萬人，為10056人。