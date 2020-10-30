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印太/新西蘭/安樂死/大麻合法化

新西蘭安樂死與大麻合法化公投前瞻

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新西蘭2020年10月17日大選同時還組織了安樂死與大麻合法化的全民公投。 Malgré le vote de la Premier ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, le référendum du 17 octobre 2020 pourrait voir, selon les premières estimations, le rejet de la légalisation du cannabis.
新西蘭2020年10月17日大選同時還組織了安樂死與大麻合法化的全民公投。 Malgré le vote de la Premier ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, le référendum du 17 octobre 2020 pourrait voir, selon les premières estimations, le rejet de la légalisation du cannabis. AP Photo/Mark Baker
作者： 尼古拉
6 分鐘

新西蘭公投初步統計顯示，在安樂死得到大多數選民支持的同時，趨向反對休閑大麻合法化。最終結果將於11月6日揭曉。

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據本台RFI周五（2020年10月30日）的法文報道，新西蘭10月17日大選，女總理總理Jacinda ARDERN（譯傑辛達·阿德恩）贏得連任。當天，新西蘭還組織了關於安樂死和大麻合法化的兩項公投。10月30日周五對外公布的初步統計顯示，安樂死得到65.2%選民的支持，33.8%反對。而就休閑大麻合法化的公投，目前53.1%反對，支持率為46.1%。

這一初步統計沒有包含境外投票等，占選民總數近20%的特別選票。儘管，這對安樂死合法化公投的最終結果應該沒有影響，但仍有可能影響到對休閑大麻合法化的公投結果。最終結果按計畫將於一星期後的11月6日下周五揭曉。

新西蘭將在2021年11月實施安樂死

新西蘭議會在去年就已通過了准許安樂死的法律，但在正式開始實施前，立法者以公投方式，把最終決定權賦予選民。

依照這一法律，當一名心智健全的成年人，身患絕症，承受巨大的病痛，有可能在六個月內去世時，可以提出安樂死要求。但必須得到兩名醫生的簽字。如果對申請人的決定思維有懷疑，還需事先諮詢一名心理醫生。

新西蘭總理阿德恩支持安樂死合法化

新西蘭司法部長Andrew LITTLE（譯安德魯·利特爾）已宣布，安樂死將於2021年11月開始實施。贏得連任的女總理總理阿德恩對此予以支持。

之前相關報道 - 新西蘭2020立法選舉女總理競選連任

阿德恩女總理表示，她在去年違心地接受了安樂死合法化的公投，因為，那是讓這一立法取得進展的唯一出路。就休閑大麻合法化的全面公投，阿德恩總理承認，她很久以前使用過大麻（marijuana）。據說，現年40歲的新西蘭女總理阿德恩，在這兩項公投中，都投了贊同票。

從法律層面而言，安樂死目前在全球只有比利時ˎ盧森堡ˎ 荷蘭ˎ加拿大等極少數國家可以合法實施。法國媒體在今年2020年初曾報道說，有越來越多的法國人前往比利時申請安樂死。

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