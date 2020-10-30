新西蘭安樂死與大麻合法化公投前瞻

新西蘭2020年10月17日大選同時還組織了安樂死與大麻合法化的全民公投。 Malgré le vote de la Premier ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, le référendum du 17 octobre 2020 pourrait voir, selon les premières estimations, le rejet de la légalisation du cannabis.

新西蘭公投初步統計顯示，在安樂死得到大多數選民支持的同時，趨向反對休閑大麻合法化。最終結果將於11月6日揭曉。

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據本台RFI周五（2020年10月30日）的法文報道，新西蘭10月17日大選，女總理總理Jacinda ARDERN（譯傑辛達·阿德恩）贏得連任。當天，新西蘭還組織了關於安樂死和大麻合法化的兩項公投。10月30日周五對外公布的初步統計顯示，安樂死得到65.2%選民的支持，33.8%反對。而就休閑大麻合法化的公投，目前53.1%反對，支持率為46.1%。

這一初步統計沒有包含境外投票等，占選民總數近20%的特別選票。儘管，這對安樂死合法化公投的最終結果應該沒有影響，但仍有可能影響到對休閑大麻合法化的公投結果。最終結果按計畫將於一星期後的11月6日下周五揭曉。

新西蘭將在2021年11月實施安樂死

新西蘭議會在去年就已通過了准許安樂死的法律，但在正式開始實施前，立法者以公投方式，把最終決定權賦予選民。

依照這一法律，當一名心智健全的成年人，身患絕症，承受巨大的病痛，有可能在六個月內去世時，可以提出安樂死要求。但必須得到兩名醫生的簽字。如果對申請人的決定思維有懷疑，還需事先諮詢一名心理醫生。

新西蘭總理阿德恩支持安樂死合法化

新西蘭司法部長Andrew LITTLE（譯安德魯·利特爾）已宣布，安樂死將於2021年11月開始實施。贏得連任的女總理總理阿德恩對此予以支持。

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阿德恩女總理表示，她在去年違心地接受了安樂死合法化的公投，因為，那是讓這一立法取得進展的唯一出路。就休閑大麻合法化的全面公投，阿德恩總理承認，她很久以前使用過大麻（marijuana）。據說，現年40歲的新西蘭女總理阿德恩，在這兩項公投中，都投了贊同票。

從法律層面而言，安樂死目前在全球只有比利時ˎ盧森堡ˎ 荷蘭ˎ加拿大等極少數國家可以合法實施。法國媒體在今年2020年初曾報道說，有越來越多的法國人前往比利時申請安樂死。

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