疫情泛濫 歐盟衛生部長達共識改革世衛 ：強化其功能提高透明度

世界衛生大會即將在11月9日復會前，歐洲聯盟本周五（10月30號）召開衛生部長會議達成共識，表示將以強化世衛功能及要求提高透明度，作為敦促世衛改革的訴求。

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歐洲第二波新冠疫情日益加重，感染人數已經超過千萬，法國，西班牙等國再次採取封策略試圖遏制病毒蔓延。 如何改革在全球疫情防治問題上應該擔負重要角色世衛組織的話題受到重視。 由於美國已宣布退出世衛，主打多邊主義的歐盟認為此時是其在全球衛生領域發揮領導作用時機，因此強調歐洲疾病預防管制中心（ECDC）未來可發揮關鍵作用，應進一步探討與世衛組織之間的合作。

據中央社報道，歐盟周五27成員國衛生部長舉行視訊會議，會後發布聲明指出，針對加強歐盟在世衛作用的草案結論達成共識，支持世衛啟動了“大流行防範和應對獨立小組”（IPPR）調查，但強調需要公正獨立及全面性地進行。

這項草案指出，注意到世衛組織在當前地緣政治形勢下面臨挑戰，尤其是在透明度、合作性、籌資和問責制方面的挑戰。意即要求世衛應更加公開成員國分享疫情訊息的透明度。

疫情自在中國武漢爆發以來，國際對於中國是否即時如實與各國分享訊息抱持疑惑。

歐洲聯盟今年5月在世衛大會提案、並廣獲各國支持通過一項決議案，要求對國際因應新冠肺炎疫情採取的措施進行獨立評估調查，至於改革世衛組織，以德法為首的等核心國家認為“必須更獨立，不受個別國家的左右”。

此外，世衛也因專家召開多次會議才達成“國際關注公共衛生緊急事件”（PHEIC）共識，外界認為未能即時向全世界示警，歐盟草案也建議世衛修訂示警系統，提高通報重大疫情威脅的準確性。

歐盟衛生部長會議周五通過的草案，預計將在下周被正式採納，屆時將成為歐盟在世衛大會11月9日至14日復會上的立場。

另據報道，世界衛生組織周六表示，國際專家已與中國方面開完第一次視訊會議，宗旨是調查新型冠狀病毒的動物起源。WHO專家坦言有迅速行動的政治壓力，但重點是取得完善的科學結果。此舉可能為實地調查病毒起源鋪路。

該組織突發衛生事件執行主任萊恩（Michael Ryan）說，專家團隊首先需要檢視所有已完成的研究，好讓未來實地調查時，可以在已知的基礎上處理未知的問題。 但他指出，這種調查非常複雜，可能需要很長時間，例如專家過去探究中東呼吸道癥候群（MERS）和嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）等疾病時，得花上好幾個月、甚至好幾年才能確定動物起源。

世衛組織先前因處理疫情行動不夠迅速而飽受抨擊，尤其美國總統特朗普政府指責世衛組織向中國卑躬屈膝。