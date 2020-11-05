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Covid-19/經濟/俄羅斯

俄羅斯：咖啡豆排擠茶葉

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En moyenne, selon des chiffres cités par le journal Kommersant, les Russes boiraient 21 litres de café par an.
En moyenne, selon des chiffres cités par le journal Kommersant, les Russes boiraient 21 litres de café par an. Pixabay
作者： 尼古拉
5 分鐘

長期鍾情於茶葉的俄羅斯民眾是否正在轉向咖啡豆？過去十年，咖啡飲品的在俄羅斯的銷量不斷增長，尤其是在大都市。2019年俄羅斯進口的咖啡首次超過了茶葉。

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據本台RFI記者Daniel.V周四（2020年11月5日）發自莫斯科的報道，這一數據在今年春季對外發布時引發關注。俄羅斯消費的咖啡首次超過了茶葉。2019年咖啡銷量為18萬噸，同期，茶葉銷量為14萬噸。在這個把茶葉尊為全民飲品的國度里，前所未見。這些茶葉的進口地來自印度ˎ 斯里蘭卡或肯尼亞。

在俄羅斯，人們使用茶炊和燙手的茶杯，白天喝茶的畫面屬於民俗。然而，咖啡在過去十年強勢出現在民眾的思維和杯具中。在茶葉銷量下降的同時，咖啡銷量在不斷攀升。

當地媒體報道說，俄羅斯的咖啡銷量在本世紀初成倍增長。然而，咖啡在俄羅斯的故事才剛剛起步。儘管，進步顯著，俄羅斯依然是咖啡消費小國，每人年消費量21升。相比之下，美國人是每年上百升，而全球最高人均咖啡飲用大國是芬蘭，每人每年200升。

俄羅斯曾長期缺乏高品質的咖啡，那是在蘇維埃時期。如今，咖啡在俄羅斯被賦予了對外開放的形象。而茶葉在俄羅斯地位則依然是無法繞越的。

Covid-19影響俄羅斯咖啡銷量

Coronavirus可能會減緩咖啡消費在俄羅斯的上升態勢，因為，俄羅斯人通常是喜歡在戶外：餐館或咖啡廳飲用咖啡。而在家時，如同春季封城時那樣，茶壺和茶葉又居上風。

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