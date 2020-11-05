俄羅斯：咖啡豆排擠茶葉

長期鍾情於茶葉的俄羅斯民眾是否正在轉向咖啡豆？過去十年，咖啡飲品的在俄羅斯的銷量不斷增長，尤其是在大都市。2019年俄羅斯進口的咖啡首次超過了茶葉。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台RFI記者Daniel.V周四（2020年11月5日）發自莫斯科的報道，這一數據在今年春季對外發布時引發關注。俄羅斯消費的咖啡首次超過了茶葉。2019年咖啡銷量為18萬噸，同期，茶葉銷量為14萬噸。在這個把茶葉尊為全民飲品的國度里，前所未見。這些茶葉的進口地來自印度ˎ 斯里蘭卡或肯尼亞。

在俄羅斯，人們使用茶炊和燙手的茶杯，白天喝茶的畫面屬於民俗。然而，咖啡在過去十年強勢出現在民眾的思維和杯具中。在茶葉銷量下降的同時，咖啡銷量在不斷攀升。

當地媒體報道說，俄羅斯的咖啡銷量在本世紀初成倍增長。然而，咖啡在俄羅斯的故事才剛剛起步。儘管，進步顯著，俄羅斯依然是咖啡消費小國，每人年消費量21升。相比之下，美國人是每年上百升，而全球最高人均咖啡飲用大國是芬蘭，每人每年200升。

俄羅斯曾長期缺乏高品質的咖啡，那是在蘇維埃時期。如今，咖啡在俄羅斯被賦予了對外開放的形象。而茶葉在俄羅斯地位則依然是無法繞越的。

Covid-19影響俄羅斯咖啡銷量

Coronavirus可能會減緩咖啡消費在俄羅斯的上升態勢，因為，俄羅斯人通常是喜歡在戶外：餐館或咖啡廳飲用咖啡。而在家時，如同春季封城時那樣，茶壺和茶葉又居上風。