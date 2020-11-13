涉用美國經費幫助中國研究 “千人計畫”免疫學專家認罪

美國司法部11月12日發表聲明宣布，參與中國政府“千人計畫”的風濕病學教授和科研人員鄭頌國針對在申請免疫學研究經費期間，向聯邦政府隱瞞他與中國政府關係的指控承認有罪。

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現年58歲的鄭頌國是內科醫學教授，曾在俄亥俄州立大學和賓夕法尼亞州立大學領導一個自身免疫研究團隊。他承認，曾向美國國立衛生研究院(NIH)申請科研經費時，隱瞞了他參加了中國“千人計畫”以及與中國政府控制的一家中國大學有關聯及合作的重大事實。根據法庭文件，鄭頌國自從2013年以來就參加了中國人才計畫。美國司法部指，鄭頌國保證利用他在美國的研究為中華人民共和國的生物醫學研究做貢獻，而他沒有向其美國僱主或國立衛生研究院披露利益衝突或他對外國的承諾。

據美國司法部此前介紹，鄭頌國是今年5月22日在前往中國的轉機途中被逮捕的。他在當天搭乘一架包機飛抵阿拉斯加的安卡雷奇（Anchorage），準備搭乘另一架包機飛回中國。他在機場被捕時，“隨身帶有三件大的行李、一個小手提箱、一個裝有兩台手提電腦的手提箱、三部手機、幾個USB硬盤、幾塊銀錠、幾本家人使用的過期中國護照和中國的地契等物。”

鄭頌國星期四在俄亥俄南區的聯邦法庭露面，承認有罪。法官接受了他的認罪。據了解，向聯邦政府提供虛假陳述的最高刑罰是五年監禁。法官將於今後宣布最終的量刑裁決。作為他的認罪的一部分，鄭頌國承認，為了把美國國立衛生院大約410萬美元的撥款用於發展中國在風濕病學和免疫學方面的專長，他在申請經費時撒了謊。

美國司法部負責國家安全事務的助理部長約翰·德默斯（John C. Demers）表示，“由美國納稅人提供的聯邦研究經費是為了造福美國社會，不是補貼中國政府。當聯邦資金用於研究時，美國人民理應得到徹底的透明，對那些選擇為了騙取這些資金而就其與外國政府關係的問題而撒謊的人，我們將繼續追究他們的責任。”

"鄭先生向中國承諾，他將加強中國的生物醫學研究。在他得知他的美國僱主已經開始對他是否遵守美國納稅人資助的贈款規則進行行政程序後，他正準備逃離美國。"俄亥俄州南區聯邦檢察官德維利爾斯（David M. DeVillers）說。"今天的認罪加強了我們已被證明的承諾，既保護我國作為全球研究和創新領導者的地位，並懲罰那些試圖利用和破壞這一地位的人。"另據當地媒體《哥倫布快報》(The Columbus Dispatch)當天報導，俄亥俄州立大學發言人給該報的電郵說，鄭頌國未向該校披露他與一家外國機構的大量帶薪工作，俄亥俄州立大學將其解職。

公開資料顯示，鄭頌國祖籍安徽池州，本科就讀於安徽醫科大學，1999年由復旦大學上海醫學院研究生結業後，赴美國從事博士後研究工作。鄭頌國還曾在法國奧爾良大學暨法國國家科學中心攻讀並獲得分子免疫學博士學位。1999-2002在美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)醫學院和美國南加州大學(USC)醫學院從事博士後研究，期間在NIH擔任短期訪問科學家。2003-2012年任美國USC助教授，副教授和免疫耐受和調節中心主任、USC大使和大學教授晉陞委員會委員。兼任法國國家科學研究中心正教授。2013-2014任美國賓夕法尼亞州大學（PSU）終身正教授，自身免疫性疾病研究中心主任等。