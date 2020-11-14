Covid-19 : 紐約餐館宵禁 應對疫情復起

美國第一大城市感染率增加，紐約州採取衛生新措施，餐館因宵禁提前關門。

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據本台RFI記者Carrie.N周六（2020年11月14日）發自紐約的報道，第48街上的Ava Estiatorio餐館需在22點關門，比原先提前了兩個小時。這是州長庫默（Andrew Cuomo）看到Covid-19感染率升至2,9%後所做出的一項最新決定。病理追蹤顯示，疫情復燃是由於酒吧ˎ 餐館ˎ 體育館與私人節慶活動。所以，關門時間提前，私人聚集人數限制在十人以內。州長說，鄰州已經這麼做了，紐約州也將如此；不想聽到康涅狄格州的人說，他們無法在自己家中聚會，那就去紐約聚會。

紐約州作為本次疫情的重災區之一，留下了創傷，已有33 500人病亡。今年三月份上一波疫情爆發時，紐約州尤其遵規守矩，戴口罩毫無爭議。學校也混合了體育與遠程教學保持開課。檢測是免費的，並受到鼓勵，到外地旅行者理論上被要求隔離。然而，這一切依然不夠，紐約州從11月13日周五起開始在餐館實行宵禁。

目前無法得知限制措施將在何時結束。為適應抗疫之需，第48街上的這家餐館在三月份至夏季，曾只提供外賣服務。之後，根據市政府建議，增加了室外餐桌，室內座位減少了25%，並為秋季整理了曬台。儘管如此，這家餐館的經理Arturo依然感到不安。他表示，他的餐館算是運氣的，但依然無法盈利。如今，又進入了死氣沉沉的冬季；不知道之後是否還能繼續營業，或者只准使用25%的接待能力？有傳聞說，宵禁還將提前到20點。一切都還不明朗。此外，紐約市的學校可能會再度關門。