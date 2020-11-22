加拿大魁北克私立高中印度學生大增

加拿大魁北克私立高中里印度學生大增，因警方本周展開的一次反腐行動而成為輿論關注焦點。蒙特利爾一個教學組織的兩名前僱員遭逮捕。

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魁北克私立高中招收來自印度學生的程序進入了加拿大司法調查人員的視野。當地警方的常設反貪組周五開展行動，抓捕了兩名婦女，她們之前是一個教學組織的僱員。她們涉嫌繞越常規程序，方便印度人前往加拿大移民。

據本台RFI記者Pascale.G周日（2020年11月22日）報道，這兩名在加拿大警方反貪行動中遭逮捕的婦女，被控幫助印度學生在加拿大學校里註冊提供假文件。來自蒙特利爾的消息說，最近幾年，魁北克私立高中自印度招收新生的人數暴增。他們現在的人數比法國學生與中國學生加起來的總合還要多出一倍。這一現象之所以更加讓人起疑的是，魁北克私立高中並不多。

蒙特利爾教學機構中的兩名前僱員被捕，恰好是捲入了國際新生的招收事宜。這一事件顯得不清不楚。事實上，在魁北克就讀的大學生，可以比在國外的申請人更容易獲得當地長期居留。

接受加拿大教育可以方便年輕的印度人居留，但這並不是免費的。在魁北克，私立中學的學費昂貴，每年超過15000歐元。這一新市場競爭激烈，而且缺少規範。