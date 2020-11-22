新冠疫情：德國感染人數持高不下

德國新冠病毒感染人數持高不下，為此，政府和各聯邦州可能將目前嚴格的防疫管控措施延長到聖誕節前。

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據德國廣播電台報道，由於德國新冠病毒感染人數持高不下，多位州長表示，目前沒有鬆動防疫管控的餘地。到十一月三十日有效的防疫管控措施應延長到聖誕節前。但為了讓人們慶祝聖誕節，聖誕節期間可能會鬆動管控。

默克爾總理將於周三和各州州長再次舉行新冠峰會，以確定12月的管控措施。

根據《圖片報》的消息，由最大黨聯盟黨領導的聯邦州全都打算將目前的管控措施延續到聖誕節前。

與此同時，柏林、法蘭克福等多個城市於周日舉行了反對防疫管控的示威遊行。

據《南德意志報》報道，默克爾總理在20國視頻峰會上，要求全球努力應對新冠病毒，並要求在疫苗分配上進行緊密合作。默克爾認為，新冠大流行是一個全球挑戰，“只能通過全球努力來戰勝。”但就在歐盟、中國和俄國都呼籲支持最貧窮國家的時候，美國總統特朗普卻去打高爾夫球去了。

據柏林羅伯特科赫研究所周日公布的數據，德國一天內新增感染人數為15741人。總計感染人數達918269人。新冠病毒帶來的病亡人數達14022人。德國目前的感染再生率為1。即1個患者會帶來1個新感染。科赫研究所所長韋蘭德表示：“感染人數仍然太高。”

根據德國目前的管控措施，人們在公共場合必須戴口罩，並保持1.5米的距離。文體活動全部被凍結。餐飲業只允許外賣。聚會只允許兩個家庭十人以下。但學校，幼兒園和商店繼續開放。