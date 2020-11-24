白宮首席防疫專家福奇：民眾普遍接種新冠疫苗，美國明年實現群體免疫

美國將推動史上最大規模的疫苗配發與接種行動，可望於12月11日起為優先族群接種疫苗，明年5月前為70%美國人接種疫苗。白宮首席防疫專家、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長福奇(Anthony Fauci)表示，美國有可能在明年達成群體免疫，從而讓國家恢復正常。

廣告 繼續瀏覽後續

CNN等媒體報道，聯邦疫苗分發計畫“神速行動”（Operation Warp Speed）負責人斯拉維（Moncef Slaoui）表示，根據目前的時間表，輝瑞（Pfizer）藥廠已經申請緊急許可，食品與藥物管理局（FDA）將在12月10日開會，一旦疫苗獲得授權，可在24小時內開始運往各州，換言之最早11日或12日就能開始注射。

福奇接受哥倫比亞廣播公司(CBS)《面對國家》(Face The Nation)訪問，表示疫苗的出現猶如救援，他說：美國現在的疫情非常艱困，只要再撐一下，就馬上能使用疫苗。

雖然目前莫德納(Moderna)和輝瑞(Pfizer)疫苗評估效力極佳，但若要達到群體免疫，只有40%或50%的民眾接種仍不足夠。福奇表示有民調指出，國人仍對疫苗抱持懷疑態度，許多人持觀望態度或無意接種。他表示：我們必須儘力提高接種疫苗的人數，因此，必須讓疫苗研發與核準的過程更加透明，幫助民眾了解疫苗。

福奇說：如果大批民眾踴躍接種疫苗，我們將在適當的速度下，逐漸達到群體免疫，讓國家恢復正常。

一年一度的感恩節假期即將到來，估計全美將有5000萬人外出旅行，因此福奇特別呼籲大眾做好防疫。他說儘管航空公司有防疫措施，但旅客在機場群聚仍有感染風險；在家庭聚會中，老年人或已有健康問題的家人，更將成為高危險群，必須格外謹慎。

福奇表示感恩節的幾周後，恐怕出現確診潮。但他說目前確診人數不斷提升，並不代表沒有希望。福奇仍奉勸國人勤洗手、戴口罩和保持社交距離，減少感染風險。