印度再禁43個危險中國應用程式 阿里支付寶和香港Lalamove須下架

印度政府再以國家安全為由,下令禁用43個中國應用程式,當中包括阿里巴巴旗下的支付寶和阿里速賣通(AliExpress),以及香港公司Lalamove的印度業務。這是印度自6月與中國發生邊境衝突以來公布的第四批禁用中國應用程式(Apps),令須下架的中國應用程式累積至267個。中國反對印方做法。

印度電子信息科技部前(24日)日公布,被禁使用的43款流動應用程式,涉及的活動損害印度的主權與領土完整、國防、國家安全和公共秩序。印度早前已指出,部分被要求下架的程式,暗中將用戶數據傳送回中國,同時暗藏破壞國家主權風險。

今次受禁的Apps多由中國開發,阿里巴巴集團首當其衝,AliSupliers Mobile、Alibaba Workbench、AliExpress、支付寶等程式,用戶須將之下架。另外還有熱門軟件名片處理器全能王(CamCard),以及一些速遞、交友、聊天、網絡遊戲、直播及影視類型軟件。

中方對此表示嚴重關切,外交部發言人趙立堅昨日在記者會上強調,中印經貿合作的本質是互利共贏,印方應立即糾正這一歧視性的做法,避免給雙方合作帶來更大的傷害。他續稱,印方自6月起已4次以維護國家安全為借口,對擁有中國背景的手機應用程序採取禁用措施,做法明顯違背市場原則和世貿組織規則,嚴重損害中國企業合法權益,中方對此堅決反對。

中印6月發生邊境衝突,造成20名印度士兵死亡和75人受傷,兩國關係自此惡化。在過去三批被印度禁用的224個手機應用程式中,不乏華人圈子非常流行的TikTok、微博、微信和百度等。另外,印度政府亦陸續宣布,公共採購和道路、鐵路、發電廠等公共基礎建設禁止中資參與,並要求部門採購時必須以本地生產的產品為主。

附:43款受禁手機軟件程式如下:

1. AliSuppliers Mobile App

2. Alibaba Workbench

3. AliExpress

4. Alipay Cashier

5. Lalamove India

6. Drive with Lalamove India

7. Snack Video

8. CamCard – Business Card Reader

9. CamCard – BCR (Western)

10. Soul- Follow the soul to find you

11. Chinese Social

12. Date in Asia

13. WeDate

14. Free dating app

15. Adore App

16. TrulyChinese

17. TrulyAsian

18. ChinaLove

19. DateMyAge

20. AsianDate

21. FlirtWish

22. Guys Only Dating

23. Tubit: Live Streams

24. WeWorkChina

25. First Love Live

26. Rela

27. Cashier Wallet

28. MangoTV

29. MGTV

30. WeTV – TV version

31. WeTV – Cdrama, Kdrama&More

32. WeTV Lite

33. Lucky Live

34. Taobao Live

35. DingTalk

36. Identity V

37. Isoland 2

38. BoxStar

39. Heroes Evolved

40. Happy Fish

41. Jellipop Match

42. Munchkin Match

43. Conquista Online II