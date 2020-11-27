民調：市民評施政報告27.2分創新低 過半人給特首0分已屬敵意評分

被民主派評為面向大灣區的香港施政報告，在市民心目中的評分，只有27.2分，錄得這個自1999年開始的民調的最低得分，是連續兩年創低分；而負責發表施政報告的特首林鄭月娥，民望亦「顯着下跌」至26.8分，當中有52%更給了她零分，屬敵意評分。

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香港民意研究計畫在施政報告發表後進行實時調查，成功訪問713人，結果顯示，有19%受訪者對報告表示「滿意」，表示「不滿」的有64%，當中，給報告零分的有42%。調查又顯示，17%受訪者表示施政報告發表後對香港前途的信心有所增加，但表示信心減少的有63%，即前途信心效應凈值為負46個百分點。

至於特首林鄭月娥，其民望在昨日發表施政報告後顯着下跌，最新評分為 26.8 分，支持率為 16%，反對率為 74%，民望凈值為負 57 個百分點。香港民研副行政總裁鍾劍華表示，有過半數人給予特首零分的評分，基本上已到了敵意評分的階段。

他指出，報告明顯是面對大灣區以及向北京表中，難怪他身邊不少朋友觀看直播一陣子後便不再觀看。他重申，施政報告得分很低，反映了如果港府不正視過去一年半的問題，不嘗試扭轉問題造成的後果，將很難有效施政。