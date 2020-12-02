美國將開始接種新冠疫苗，年底接種人數2000萬，至明年6月人人接種

美國即將開始全國範圍的接種新冠疫苗，今年年底前接種人數2000萬，到明年6月有足夠的疫苗供全部美國人口接種，到2022年初至年中，美國的新冠疫苗可供世界80億人口接種。

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美國政府疫苗項目負責人斯勞伊（Moncef Slaoui）周二接受《華盛頓郵報》採訪表示：這意味着美國會在2021年下半年控制住新冠疫情。

彭博社報導說：美國副總統彭斯12月1日宣布，將在12月的第3周開始分發新冠病毒疫苗，美國食品與藥物管理局（FDA）將迅速批准第一批疫苗的緊急授權。各州州長可以自行決定誰優先接種疫苗，聯邦政也將全力支持州政府選擇的分配計畫。

疫苗項目負責人斯勞伊表示，疫苗研發公司獲得授權後24小時內，最多36至48小時，新冠疫苗就可注射到人體手臂。

疫苗研發公司輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）在11月30日，已向FDA申請新冠疫苗緊急使用授權。根據臨床試驗的結果，這2家公司推出的疫苗有效性都超過90%。

聯邦疾病防治中心(CDC)建議，第一批新冠疫苗應優先給2100萬名醫護人員與300萬人的療養院等長照機構使用。

聯邦運輸部1日宣布已規畫多項措施，與多個政府部門、航空公司、快遞公司等私人企業合作，以確保新冠疫苗安全迅速地向全國配送。