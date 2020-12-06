遭美製裁香港4官員忽然“富貴”人人一筆清還房貸

新被美國制裁的四名中港官員，左上起：劉賜蕙、鄧中華、李桂華及李江舟

自美國財政部11月10日公布擴大制裁中國及香港官員名單之後，因被指削弱香港人權自由而遭美製裁的香港官員或前官員前後一共有9人，其中有4人名下擁有尚未清還的銀行房貸，然而根據網媒香港01報道，他們個個最近都一筆過悉數清還房貸。

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在美國財政部的制裁下，所有銀行都不能與名單上的官員有任何生意的往來。位於名單之首的特首林鄭月娥最近接受南華早報的訪問時承認，由於制裁的關係她只能將每月工資以現金領取，放在家中幾乎塞滿了抽屜。因此銀行也自然需要即時與名單上的官員斷絕戶口往來，包括房貸。

美國財政部於11月10日公布擴大制裁中國及香港官員名單，包括警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、警務處國安處高級警司李桂華、港澳辦副主任鄧中華，以及中央政府駐港國安公署副署長李江舟。

繼劉賜蕙於11月26日還清其半山嘉富台物業的創興銀行按揭，香港01最新發現，李桂華於本周三（2日）一筆過還清其藍田麗港城物業的中國銀行香港按揭。警務署回覆香港01查詢稱，相關事宜為李桂華高級警司的私人事務，與工作無關；並正等待中銀香港回覆。

報道指出，土地註冊處最新註冊資料顯示，李桂華以個人名義持有的藍田麗港城單位，於2013年12月以480萬元購入，當中的336萬元（港幣，下同）貸款由中國銀行承造一按，剩餘的144萬元款項則由政府借出二按，可以“零首期”買樓。

自美國宣布制裁後，李桂華於今年4月9日簽署“Receipt on discharge of a charge”解除法定押記，還清政府借出的144萬元款項，文件於同月22日交付土地註冊處登記。相隔8個月後，最新資料顯示，李桂華於本月2日再次簽署解除法定押記，一筆過還清由中銀香港的所有物業按揭貸款，相關文件亦於3日交付土地註冊處登記。

李桂華持有的藍田麗港城單位，實用面積為517平方英呎，屬兩房間隔，一間主要銀行最新估價為805萬元。

公布制裁當日，李桂華透過警察公共關係科回覆傳媒查詢稱，維護國家安全是任何地方的警務人員理所當然的責任，他會繼續做好這些工作，並指“服務警隊、捍衛香港，是我的終身責仼和榮譽。美國不公平的制裁不會動搖我護法執法的決心”。

而警務處最新回覆稱，相關事宜為李桂華高級警司的私人事務，與工作無關。

李桂華屬被制裁港官中官階最低的一位，屬警務處“高級警司”職級，有警隊高層曾分析相信是因為李桂華曝光率高。

自美國今年8月及11月先後兩輪宣布中國及香港官員合共15人的制裁名單，當中四名香港官員包括律政司司長鄭若驊、警務處處長鄧炳強、警務副處長（國家安全）劉賜蕙以及警務處國安處高級警司李桂華的名下仍有物業按揭尚未還清，惟8月起涉事四名官員已先後清還物業的按揭，當中李桂華是最後一名香港官員還清按揭。