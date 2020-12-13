德國專家：中國又將成為世界汽車市場火車頭

新冠病毒大流行期間，全球汽車銷售下降。但德國專家認為，中國未來幾年的增長率會很高，而歐洲市場的復蘇則比較困難。由於內需低迷，德國汽車業可能會失去數千個工作崗位。

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據德國N-TV電視台報道，新冠危機後，中國汽車市場可能發展最好。根據可期待的預期增長和中國對病毒大流行的成功遏制，德國行業觀察家費迪南德杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）預計，德國生產商的狀況將趨於穩定，在中國市場上更是如此。但另一方面，德國國內的壓力可能會進一步增加。持續疲軟的需求有可能進一步危害德國的汽車工作崗位。截至2021年12月，德國汽車行業的直接就業崗位將減至 75萬至 77萬個，而2019年底尚有 82.3萬個。該項計算結果取決於消費行為、新冠疫情發展情況以及經濟的整體趨勢，而所有這些因素都可能還會變動，因而還有波動餘地。不過，杜登霍費爾教授原則上認為，未來數年，中國“將再次成為世界汽車市場的火車頭”。

與此相反，深度危機後，歐洲銷售市場的恢復進程將"特別艱難和長期"，2021 和 2022年的數值也將低於新冠危機前的水平。在這裡，2020年的嚴重衰退還會延續。此外，歐洲市場已部分飽和，因此，不會很快出現消費者大規模購新車的情況。

中國情況則全然不同：2022年，該國市場將重新達到2018年時的水平，“在美國總統特朗普發動的關稅戰前，那是迄今新車年度銷售量最高的一年。” 2021年，中國汽車市場將增長8％，2022再增長6.5％。德國同期將分別增長7％和2％，美國相繼增長5％。在歐洲，如果發生預期中的硬脫歐，英國汽車市場將特別低迷：預測2021年將負增長4％，2022年微弱增長1％。

2021年和2022年，世界汽車市場將總體分別增長5.2％和4.7％。