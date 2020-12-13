艱難抗疫：德國自周三實行更嚴格的封鎖

鑒於德國新冠疫情日益緊張，新冠感染人數和病亡人數不斷攀升，德國決定於周三起開始更嚴格的封鎖，公共生活將廣泛停擺。

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據德國電視一台和德國廣播電台報道，德國總理默克爾於周日和所有16個聯邦州州長舉行磋商會議後宣布，自本月16日起至明年1月1日，德國公共生活將廣泛停擺。除了與日常生活息息相關的商店如食品超市、藥店、銀行、衛生用品店等仍然可以營業外，其餘商鋪如理髮店，按摩店，服裝店等一律停止營業。學校和幼兒園也全部關門三周。政府呼籲人們在此期間盡量避免不必要的旅行，但不禁止旅行。

默克爾說，“11月初開始執行的局部封鎖措施顯然不夠。”新冠病毒確診病例的指數性增長一度得到抑制，但是隨後出現了“側向移動”，近幾天來更是再次出現指數性增長。默克爾指出，現在收緊防疫措施會對聖誕和新年假期形成影響。“但是我們被迫採取這樣的行動，而且我們也正在行動。”“我們的目的是防止醫療系統出現超負荷局面。”

根據最新的防疫措施，親朋好友仍然可以聚會，但是人數必須限制在五人以內。聖誕節三天內，可邀請四人到家聚會。除夕夜禁止人群聚會。元旦前禁止銷售煙花鞭炮。德國今年的除夕夜因此將是一個十分安靜的夜晚。

由於再次採取全面停擺措施，針對企業的政府補貼還會進一步擴大。受到倒閉影響的公司可獲得最高補貼。據估測，過去一個月柔性封鎖期間，政府過渡性援助提供的補貼超過110億歐元。

德國城市和群體等對聯邦和各州共同達成的硬性封鎖措施表示理解。但也有批評之聲說，新措施將對德國公共生活和經濟帶來災難性打擊。

根據柏林羅伯特科赫研究所周日公布的數據，德國周日單日確診新患者高達20200人，比上周日多出2千多人，總計患者達1320616人，病亡人數達21787人。