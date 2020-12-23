剛果(金)孔雀石匠怨華商高價掃原材

位於非洲中部的剛果民主共和國第二大城市盧本巴希的孔雀石工匠抱怨華人高價收購原石，造成他們的作坊缺乏原材料。

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位於剛果民主共和國南部與贊比亞交界地帶的Lubumbashi（譯盧本巴希）是該國繼首都金沙薩之後的第二大城市，也被稱之為剛果（金）之銅城（ville cuprifère），當地以出產藝術品ˎ 裝飾品和孔雀石（malachite）首飾著稱。

孔雀石是銅礦的一種共生物。盧本巴希有十來家加工孔雀石的小作坊，僱傭了上百名匠工ˎ 職員。但自從剛果（金）在2002年開放礦業以來，孔雀石在當地市場上越來越罕見。業者抱怨說，是華人出高價收購了原石。

本台RFI法文網周三（2020年12月23日）刊出記者Denise.M發自剛果（金）的一篇採訪報道，原標題為：剛果（金）孔雀石作坊有消失的風險。這篇報道開文指出，銅礦開採也能帶出孔雀石。盧本巴希的孔雀石作坊如今只能依賴手工開採者提供的小量原石。他們對此感到不安。

孔雀石在產地缺貨

在盧本巴希處理孔雀石的中心作坊，十來名工匠中，只有五人在做活。其它匠工沒有原石開工。一名受訪者表示，最大的問題是，孔雀石越來越罕見。一些匠工只好坐在那裡無所事事。有人收到了裝飾品訂單，但找不到孔雀石貨源。

在上一世紀七十年代到八十年代，剛果（金）國有礦業公司吉卡明集團曾為當地的孔雀石作坊設有的銷售櫃檯，但這在上一世紀九十年代就已成為歷史。之後，作坊的貨源依賴手工開採者，他們也曾設有一處銷售櫃檯，但現在也沒了，孔雀石的原石也找不到了。

存檔圖片： 剛果（金）盧本巴希的銅礦。攝於2005年8月 Image d'archive: La mine de cuivre, à Lubumbashi, en RDC. Photo prise en août 2005. © REUTERS/David Lewis/File Photo 路透社

不遠處，皮埃爾（Pierre）的作坊也有十來名員工。他的原石存放地幾乎是空的。他說，以前每天甚至可以收到50公斤的原石，現在則只有3公斤至10公斤。過去，一天用100公斤的原石可以生產200條到300條孔項鏈，如今產量，每天只有30條到50條。

孔雀石的價格翻倍

盧本巴希的孔雀石價格在十年裡，從之前的每公斤2美元，攀升到了5美元，漲幅超過100%。一名設計項鏈的工匠抱怨說，當地所有的採礦場都已賣給了國外。自那以後，他們就不知道如何開工了。中國人用高價收購了一切。他們現在面對競爭，無所適從。這種競爭來自國外。

存檔圖片： 剛果（金）盧本巴希火車站 Image d'archive: La gare SNCC de Lubumbashi. © RFI 法廣 / Denise Maheho

還有一名業者David擔心整個行業的未來。他說，由於沒有原石，他們已經瀕臨消失。此外，他們的成品也沒有買家。儘管如此，盧本巴希的孔雀石作坊主和匠工們都不肯放棄，因為，當地市中心還可以招攬顧客，他們依然是遊客在當地的一個項目。