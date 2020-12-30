美國發現英國變種新冠病例，CDC稱總統就職日美國新冠死亡將達40萬人

美國國家過敏和傳染病研究所-落基山實驗室提供的2020年電子顯微鏡圖像顯示的新冠病毒顆粒。

美國CNBC電視報導，科羅拉多州發現英國變種新冠病毒感染者，這是首起出現在美國的變種病毒病例。變種新冠病毒比原本的新冠病毒更具傳染力。

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科羅拉多州長波利斯（Jared Polis）29日發表聲明表示，確診者為一名20多歲男子，沒有旅行紀錄，目前正在隔離治療。

卡羅拉多州衛生廳表示，他們已將這名患者感染在英國發現的變種病毒，通知了美國疾病控制和預防中心（CDC）。目前沒有人與這名患者有過密切接觸。

根據首次在英國發現的變種菌株初步分析，該病毒或為英國最近病例激增的主要原因。英國首相約翰遜表示，這種新菌株傳染性可高達70%。

本月早些時候，美國疾病控制和預防中心（CDC）以英國和美國之間的航空旅行為由，推測新變種病毒可能已經輸入美國境內。新冠疫苗“極速行動”首席科學顧問斯勞伊（Moncef Slaoui）表示，輝瑞和摩德納的疫苗或對新菌株有效。

另據CDC最新預測，到明年1月20日新總統就任日，美國死於新冠病毒的人數將達到40萬。

美國的新冠死亡人數在5月份突破了10萬例，四個月後突破20萬例。之後，死亡人數在三個月內就超過了30萬例，據CDC的模型預測，達到40萬例只需要一個月的時間。

CDC的最新預測意味着未來幾周內還將有6萬5000人死於新冠病毒。這些數字提醒人們新冠病毒在美國傳播速度越來越快，突顯疫苗分發工作的緊迫性。