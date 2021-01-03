Covid-19：黎巴嫩考慮是否第三次封國

面對covid-19疫情在年末後的飆升，黎巴嫩政府預計周一決定是否第三次全面封國。

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Covid-19病毒的蔓延在黎巴嫩再度出現攀升。過去24小時里，有2500多人確診遭感染。政府總理迪亞布（Hassane Diab）預計周一（2021年1月4日）主持全國抗Covid-19疫情委員會的會議，屆時將決定是否再次全面封國。黎巴嫩全國600萬人口中（含150萬敘利亞難民），有近19萬人確證感染。

據本台RFI記者Paul·K周日（2021年1月3日）發自貝魯特的報道，周六，在可開展Covid-19病毒檢測的醫院或化驗室前排隊等候的車隊有時可以長達一公里以上。在度過了一個沒有防疫限制措施的聖誕和新年後，黎巴嫩民眾開始意識到災難的規模。最近幾天，感染人數直線飆升，而且，未來兩周也還會繼續爆發。但醫院已經爆滿。當地私立醫院工會負責人透露，搶救室病床位的使用率已達90%。許多患者在急診排隊等候床位。

本輪疫情源於年終節慶

黎巴嫩總理衛生顧問透露，本輪確診患者超過70%是由於年末時的私人聚會和節慶活動。面對醫療體系可能奔潰的風險，當局考慮第三次全面封國，並採取更嚴厲的防疫措施。具體的想法是，從周四（2021年1月7日）開始，全面封國三個星期，並附帶宵禁措施，停止所有非生活必須的經濟活動。學校將在周一開門，但重新啟動遠程教學。疫苗接種預計將於二月份展開。黎巴嫩已預定了兩百萬支疫苗，可滿足全國近20%民眾之需。