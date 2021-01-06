感染繼續嚴重： 德國再次緊縮防疫措施

據德國電視一台報道，由於新冠感染繼續嚴重，德國政府和各州州長周二協商後決定，延長並進一步收緊防疫管控到1月31日，並繼續發放經濟援助。學校和幼兒園繼續關門。人們的交際和行動受到進一步限制。一家人現在只允許會晤來自另一個家庭的一個人。之前是兩個家庭共五個人可以共聚。疫情嚴重地區，人們出門活動只允許在15公里範圍內。

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根據默克爾總理的解釋，限制疫情嚴重地區居民的活動範圍，主要是為了減少人們出門旅行，因為這會導致很多人聚集到一起。

對進一步收緊防疫措施，人們反應不一。柏林市長穆勒認為，進一步的限制帶來負擔，但是是必須的。

德國醫生聯合會對新的防疫措施表示歡迎，因為醫院及其重症監護病床都已負荷沉重。目前有22000多個重症監護病床在使用中，佔總容量的80%以上。

德國地區大會則認為，新的決定沒有提供走出管控的前景。德國缺乏長期戰略。

自民黨則對新措施提出了強烈批評，說，限制人們的行動自由沒有明確的法律依據。

《新奧斯納布呂克報》不看好新的防疫措施。該報認為：德國已經通過管控折磨了自己多個星期。許多人感到緊張。由於聖誕假期，當前有關感染率的數據幾乎沒有說明力。它們因此不適合作為儘快鬆動管控的理由，但也不適合作為進一步限制交際和行動自由的理由。新措施具有行動主義性質，考慮不夠周全。

據柏林羅伯特科赫研究所公布的數據，到周三中午，德國已有大約367000人打了疫苗第一針。與前一天相比，增加了45000人。按照數字計算，1000居民里現有4.4個人注射了疫苗。

但德國感染仍然嚴重。單日確診感染有21000多人，總計感染人數為1808647人。單日病亡人數也高達1019人，總計病亡人數為36537人。

德國衛生部長施潘呼籲人們要有耐心。雖然目前還沒有足夠的疫苗，但到夏天時，所有人應該都能注射疫苗。