歐洲基督教會 瑞典女牧師人數超男性

在歐洲基督教會，最早啟用女性擔任牧師的國家是德國和瑞士。瑞典雖然直到1960年才出現女牧師，但如今，該國基督教路德宗（又稱信義宗）的牧師團里，女性人數超過半邊天。

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本台RFI法文網周五（2020年1月8日）刊出記者Frédéric Faux的一篇採訪報道，介紹歐洲基督教會路德宗（也稱信義宗- Église luthérienne）當前在北歐斯堪的納維亞半島國家瑞典（Suède）的發展現狀。在此予以着重介紹。

這篇採訪報道說，在歐洲，眾所周知瑞典站在推行男女平等的前沿。這在當地基督教會也是如此。基督教路德宗被斯德哥爾摩尊為國教直到在2000年。但歐洲基督教會，最早啟用女性擔任牧師的國家是德國（Allemagne）和瑞士（Suisse）。

瑞典基督教路德宗實現男女平等

瑞典儘管不是歐洲基督教會中最早實施改革啟用女性擔任牧師的國家，但後來居上。現在，該國基督教路德宗（又稱信義宗）的牧師團里，女牧師人數超過男牧師。

在剛剛過去的2020年，瑞典基督教路德宗有女牧師1，533人，而男牧師只有1，527人。瑞典如今已是全球最大的一個神職人員以女性為主的教會。

在瑞典首都斯德哥爾摩的郊區Danderyd，本台RFI法語記者採訪了當地教堂的一次周日禮拜活動，看到現場堂區里的信徒坐在加熱的長凳上，遠處有一男Peter和一女Kristina，兩位牧師在一起傳遞福音。如同是在展現男女平等的象徵。一名受訪者表示，瑞典路德宗基督教會實現男女平等的道路也十分坎坷。

法廣存檔圖片：瑞典基督教路德宗斯德哥爾摩主教Eva Brunne, 攝於2016年2月5日。 Image d'archive RFI : Eva Brunne, évêque de Stockholm, photographiée dans son bureau de la capitale suédoise le 5 février 2016 © AFP/Archivos 法新社

瑞典基督教路德宗現由女性主導

瑞典首批三名女牧師是在上一世紀60年代獲得任命的。當年，一些倔強的男性拒絕與女性一同舉行祭禮。所以，女牧師們起步艱難。斯德哥爾摩教區現在就是由一名女主教負責。公開支持同性戀的Eva Brunne女主教在採訪中回憶道，一些人不同意的理由是聖經上沒有；她所經歷的最糟糕情況是，有參加研討會的大學生拒絕伸手接受她分發的文件。而如今，女性牧師主導了瑞典神職人員研討會。

1990年的一份報告預測，瑞典基督教會要達到男女平等，還需百年時間。而今，這一目標的實現提早了70年。