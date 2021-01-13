Covid在馬達加斯加先造成社會危機

Covid-19疫情目前對非洲馬達加斯加造成的社會和經濟危機，甚於衛生危機。這是對當地就業市場的一項最新調查結果，由國際勞工組織（OIT）對外發布。

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就Covid-19疫情對非洲馬達加斯加的衝擊，本台RFI法文網周三（2021年1月13日）刊出記者Sarah Tétaud發自塔那那利佛的一篇採訪報道，在此予以着重介紹。

在馬達加斯加首都塔那那利佛，一名兜售檸檬的女販子蹲在街頭吆喝着招攬顧客。她在採訪中表示，以前能賣出100個檸檬，而今不到30個。這都是由於Covid危機，人們沒錢了。

為了一項名為“就業與Covid-19在馬達加斯加”的調查之需，有近5000人在去年8月至11月接受了詢問。除農業ˎ 畜牧業和漁業這些第一產業之外，其它行業都出現了減員。8月份有一半家庭收入減少，11月份有三分之一的家庭收入減少。

正規產業遭受影響更重

儘管非正規產業全面停止活動，直接後果是造成從業者收入嚴重下滑，但還是正規產業在緊急狀態措施下受到的衝擊更大，尤其是在就業層面。依照國際勞工組織周二披露的數據，旅遊業ˎ 酒店餐飲業ˎ 休閑與藝術行業的裁員人數最多，高達30%到40%。馬達加斯加統計局官員表示，對家庭收入的衝擊最顯著，不僅只是由於失去了工作，家庭收入下降的情況一直在延續。這造成原本就脆弱的家庭進一步惡化。

法廣存檔圖片：馬達加斯加首都塔那那利佛街頭的商販 Image d'archive RFI: Vendeur de chips à Antananarivo. Le secteur informel a subi les impacts négatifs de cette crise à travers la baisse d'heures travaillées, qui a engendré une baisse des revenus. Une situation qui fragilise davantage encore des individus déjà confrontés à des conditions de travail précaires. © RFI/Sarah Tétaud 法廣

疫情揭示社會保障重要

國際勞工組織在馬達加斯加的主管指出，當前疫情提醒需要開展真正的社會對話。一些決策的出台，之前即沒有諮詢僱主，也沒有諮詢僱員。當前疫情揭示了失業保險與社會保障的重要性。馬達加斯加90%的勞動者不享有社會保障。