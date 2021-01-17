Covid-19 : 中國武漢非洲留學生的假期

出於Covid-19的防疫需要，中國大學提前放假。本台RFI駐華記者發自武漢的報導說，鑒於當前的疫情，外國留學生不得不呆在校園內，校方將讓留學生們自主管理。

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中國由於北部地區出現Covid-19新疫情，現已加強衛生防疫措施。為了阻擋病毒的傳播，中國學校在臨近2021年傳統農曆牛年新年之際，提前一個月停課放假。然而，外國留學生不得不呆在校園。那旅華非洲留學生的情況如何？本台RFI法文網周日（2021年1月17日）刊出了駐華記者拉加德Stéphane LAGARDE在中國武漢的一篇採訪報導。在此予以着重介紹。

來自非洲乍得的旅華留學生Touka在武漢修國際關係專業。他在採訪中說，通常，留學生們會外出，那是在Covid-19疫情爆發之前。但由於疫情，校門被徹底封閉了，甚至還修築了一堵新牆。為了更好地控制進出，在武漢的華中師範大學出入口被封了。

Covid疫情改變了世界

在湖北省會武漢，如同在世界其它地方那樣，疫情爆發前後有着天壤之別。由於疫情，2020年農曆春節假期外出的旅華留學生至今未能返校。就此，在武漢的乍得留學生Touka表示， 2020年與2021年的生活是不同的。比如在他讀書的系裡，50%的同學還在他們自己的國家。上課時，一部分同學在教室里，另一部分同學在網上。疫情前，兩棟樓里有500至600名外國留學生，而今則只有近百人。生活就是上課和上網，很枯燥。

法廣存檔圖片：武漢 攝於2021年1月1日 Image d'archive RFI : Wuhan au 1 janvier 2021 © REUTERS/Tingshu Wang 路透社

來自剛果的留學生Ken還記得武漢去年封城，他被禁足在宿舍里近五個月的時間。學校每天提供三餐。直到有一天，他們獲准可以每天外出一次。他曾感到害怕，不知道自己是否已經被感染。

武漢如今是最安全城市

這兩位接受採訪的非洲留學生一致表示，此前的恐懼都已成了過去，武漢如今是全球最安全的城市。疫情已得到控制。大學周圍的工地也已復工。為了避免發生疫情再次蔓延的風險，大學在春節前提早放假。中國教師和大學生們想要回家，只有外國留學生還呆在校園。

Image d'archive RFI : Un couple face au centre-ville de Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2020. © REUTERS - TINGSHU WANG 路透社

外國留學生將自主管理

據武漢非洲留學生介紹，牛年春節期間，外國留學生將在校園內自主管理。保安們還在。校方會提供洗衣機和熱水裝置等其它設備，每周還會指定一名留守教師值班。在經歷了12個月Covid疫情後，他們對自主管理也習慣了。為了讓非洲留學生們安心地呆在校園內，校方計畫為他們提供檯球ˎ 乒乓球和台式足球等室內娛樂設施。